Chủ hộ kinh doanh nhưng đi làm công ty, có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Một chủ hộ kinh doanh, đồng thời làm việc tại một công ty, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ở mức cao nhất. Liệu rằng chủ hộ kinh doanh này có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định rõ tại Luật BHXH 2024 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho rằng theo Điều 3 Nghị định số 158 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh cần tham gia BHXH bắt buộc.

Các trường hợp này gồm chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; chủ hộ kinh doanh không nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2029.

Trong khi đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Luật BHXH 2024 bao gồm trường hợp chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tham gia theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, quy định cũng nêu rõ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TPHCM khẳng định cá nhân là chủ hộ kinh doanh nhưng đồng thời đi làm ở công ty, làm việc theo hợp đồng lao động, thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024.