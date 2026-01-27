Hơn 15.000 hộ gia đình ở TPHCM được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, áp dụng từ ngày 23/1/2026.

Theo kết quả rà soát, hiện thành phố có 1.161 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tức là con số thống kê hộ nghèo và cận nghèo nói trên của TPHCM không thay đổi.

Tuy nhiên, nếu tính theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương thì hiện thành phố còn 15.287 hộ nghèo và cận nghèo (2.489 hộ nghèo và 12.798 hộ cận nghèo).

Trong quyết định này, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

TPHCM cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho thành viên hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo chuẩn của thành phố (Ảnh minh họa: Hải Long).

Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, người thuộc hộ gia đình nghèo là nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách đóng (tức hỗ trợ 100%), còn người thuộc hộ gia đình cận nghèo là nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ một phần).

Đồng thời, hộ nghèo và cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định chung là tính theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Theo hướng quy định này thì trên địa bàn thành phố chỉ có 1.161 hộ được hỗ trợ.

Tuy nhiên, riêng đối với những hộ gia đình vượt chuẩn nghèo đa chiều quốc gia nhưng vẫn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố, TPHCM chi ngân sách địa phương để hỗ trợ.

Nội dung này được HĐND TPHCM quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị quyết 75, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Như vậy, thành viên thuộc 15.287 hộ nghèo và cận nghèo của thành phố đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.