Hướng dẫn giải quyết lương hưu với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước và có từ 20 năm phục vụ trở lên trong Quân đội, đã phục viên hoặc xuất ngũ nhưng chưa được hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định, chính sách này áp dụng với quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/1975, có từ 20 năm phục vụ trong Quân đội và hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hoặc bệnh binh hàng tháng. Những người đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000, hoặc đã chuyển ngành, chuyển sang công nhân viên chức quốc phòng rồi thôi việc trước các mốc thời gian quy định cũng thuộc diện xem xét giải quyết chế độ.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với một số trường hợp từng đi lao động hợp tác quốc tế rồi trở về nước, sau đó phục viên hoặc xuất ngũ trước ngày 1/4/2000. Các trường hợp này nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian phục vụ trong quân đội và chưa được giải quyết chế độ hưu trí sẽ được xem xét hưởng lương hưu theo quy định.

Một số đối tượng không thuộc diện áp dụng gồm người đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; người đang chấp hành án tù chung thân hoặc án tù giam; người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích. Ngoài ra, người xuất cảnh trái phép hoặc đang bị tòa án tuyên bố mất tích cũng không được giải quyết chế độ theo quy định này.

Cựu chiến binh tham gia sự kiện A80 (Ảnh: Hải Long).

Cách tính thời gian phục vụ và mức lương hưu

Thời gian phục vụ trong Quân đội được tính để hưởng chế độ hưu trí bao gồm thời gian công tác thực tế với tư cách sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ hoặc công nhân viên chức quốc phòng. Trường hợp quân nhân có thời gian công tác gián đoạn vẫn được cộng dồn để tính tổng thời gian phục vụ.

Nếu quân nhân từng chuyển ngành hoặc làm việc ngoài quân đội, thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức dân sự hoặc thời gian đi lao động hợp tác quốc tế sẽ không được tính vào thời gian hưởng chế độ hưu trí theo quy định này.

Mức hưởng lương hưu được xác định dựa trên thời gian phục vụ và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, người có đủ 15 năm phục vụ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng. Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm công tác được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu tối đa không vượt quá 75% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương làm căn cứ tính lương hưu bao gồm lương cấp hàm, ngạch bậc và các khoản phụ cấp như phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ (nếu có) trong 5 năm cuối trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc. Trong trường hợp thời gian hưởng lương dưới 5 năm, mức lương bình quân sẽ được tính theo tổng số tháng thực tế.

Ngoài lương hưu hàng tháng, người hưởng chế độ còn được tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Khi người hưởng lương hưu qua đời, thân nhân sẽ được nhận trợ cấp mai táng và chế độ tuất theo quy định hiện hành.

Người có đủ 15 năm phục vụ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Quy định về hồ sơ và thủ tục

Để được xem xét hưởng chế độ hưu trí, người thuộc diện áp dụng hoặc thân nhân của họ phải lập hồ sơ gửi tới Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi thường trú. Hồ sơ gồm đơn đề nghị hưởng chế độ cùng các giấy tờ chứng minh quá trình công tác như quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành; lý lịch quân nhân; sổ bảo hiểm xã hội; hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ tổng hợp và chuyển lên cơ quan quân sự cấp tỉnh để xét duyệt. Hồ sơ sau đó tiếp tục được thẩm định ở cấp quân khu trước khi chuyển tới Bảo hiểm xã hội Quân đội để ra quyết định giải quyết chế độ.

Thời gian giải quyết hồ sơ được quy định theo từng cấp. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự cấp xã hoàn thành việc tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ trong thời hạn không quá ba ngày làm việc. Cơ quan quân sự cấp tỉnh và cấp quân khu tiếp tục xét duyệt, thẩm định trong thời hạn tối đa năm ngày làm việc ở mỗi cấp trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Việc hướng dẫn cụ thể về đối tượng, cách tính mức hưởng và quy trình giải quyết hồ sơ được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan chức năng thống nhất cách thực hiện, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho những quân nhân từng tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.