Quy định mới về chế độ chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu

Bộ Quốc phòng vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định việc thực hiện một số chế độ, chính sách nhằm chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu. Văn bản này tổng hợp, cập nhật các quy định trước đây và bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách đối với các đối tượng đã nghỉ hưu trong quân đội.

Theo quy định, cán bộ quân đội nghỉ hưu được chia thành nhiều nhóm đối tượng theo cấp bậc quân hàm, chức vụ hoặc mức lương trước khi nghỉ hưu. Việc phân nhóm này là cơ sở để xác định chế độ hưởng, trong đó nhóm cán bộ cấp cao như tướng lĩnh, đại tá giữ chức vụ lãnh đạo có mức hưởng và tiêu chuẩn chăm sóc cao hơn các nhóm còn lại.

Nghỉ dưỡng định kỳ với cán bộ quân đội nghỉ hưu

Một trong những chính sách đáng chú ý là chế độ an điều dưỡng dành cho cán bộ quân đội nghỉ hưu. Theo quy định, sĩ quan cấp thiếu tướng trở lên được mời nghỉ dưỡng mỗi năm một lần tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội. Các đối tượng còn lại được mời nghỉ dưỡng hai năm một lần.

Hằng năm, Bộ Quốc phòng cấp khoảng 7.050 phiếu mời để cán bộ nghỉ hưu tham gia các đợt nghỉ dưỡng. Trong đó, khoảng 80% là phiếu mời cá nhân và 20% là phiếu mời gia đình. Những người được mời nghỉ dưỡng sẽ được bố trí phòng nghỉ theo tiêu chuẩn tương đương với cán bộ cùng cấp bậc đang công tác trong quân đội.

Thời gian nghỉ dưỡng đối với phiếu mời cá nhân là 10 ngày, còn phiếu mời gia đình là 7 ngày. Trường hợp đi nghỉ dưỡng bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc tự túc phương tiện, cán bộ có thể được thanh toán chi phí đi lại theo quy định trong phạm vi quãng đường nhất định.

Quy định về chế độ nghỉ dưỡng định kỳ cho cán bộ quân đội nghỉ hưu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ưu tiên khám chữa bệnh tại bệnh viện quân đội

Thông tư cũng quy định chế độ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Theo đó, các bệnh viện quân đội khi ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương phải ưu tiên tiếp nhận cán bộ quân đội nghỉ hưu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở gần nơi cư trú.

Khi điều trị tại bệnh viện quân đội, cán bộ nghỉ hưu được bố trí phòng điều trị và hưởng chế độ chăm sóc y tế tương đương với cán bộ cùng cấp bậc đang tại ngũ. Chi phí khám chữa bệnh được chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo thuộc danh mục quy định, cán bộ quân đội nghỉ hưu có thể được hưởng trợ cấp định kỳ. Mức trợ cấp được tính theo quý, tương đương một tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm chi trả.

Hỗ trợ khi ốm đau và tổ chức lễ tang

Bên cạnh chế độ chăm sóc sức khỏe, thông tư còn quy định một số chế độ hỗ trợ khác đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Chẳng hạn, một số nhóm cán bộ được cấp tiền để mua báo Quân đội nhân dân, bao gồm báo ngày, báo cuối tuần và một số ấn phẩm chuyên đề.

Trường hợp cán bộ thuộc nhóm đối tượng nhất định bị ốm đau, tai nạn phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, có thể được trợ cấp tối đa hai lần mỗi năm theo mức quy định.

Đối với trường hợp cán bộ quân đội nghỉ hưu qua đời, việc tổ chức lễ tang được thực hiện theo các quy định hiện hành về lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Ngoài khoản trợ cấp mai táng theo chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng còn bố trí ngân sách hỗ trợ một phần chi phí tổ chức lễ tang cho đơn vị chủ trì thực hiện.

Mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào cấp đơn vị tổ chức lễ tang, từ vài triệu đồng đối với cấp trung đoàn đến cao hơn đối với các đơn vị cấp trên. Các cơ quan quân sự địa phương tham gia tổ chức lễ tang cũng được hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ nêu trên được bảo đảm từ nguồn thu điều tiết của các doanh nghiệp quân đội kết hợp với ngân sách thường xuyên của Bộ Quốc phòng. Hằng năm, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng lập dự toán, phân bổ ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chế độ đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu.