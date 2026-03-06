Người chịu áp lực công việc kéo dài được đề xuất vào diện theo dõi tâm thần

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, dự thảo có đề cập đến quy định về đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất ngoài giám sát người đã mắc rối loạn tâm thần, tử vong do rối loạn tâm thần, cần giám sát nhóm có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần.

Người có nguy cơ được xác định là người có tiền sử mắc bệnh hoặc có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ về sinh học, di truyền, tâm lý, xã hội. Trong đó, các yếu tố tâm lý và xã hội được đề cập trong dự thảo bao gồm: áp lực kéo dài hoặc sang chấn tâm lý do mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti, cầu toàn quá mức; kỹ năng đối phó kém; áp lực cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế…

Đối với nhóm này, Bộ đề xuất quá trình giám sát bao gồm thu thập thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe, các yếu tố thuộc nguy cơ mắc rối loạn tâm thần của họ.

Báo cáo khảo sát về thị trường lao động được thực hiện mới đây cho thấy 62% người lao động cảm nhận áp lực công việc gia tăng rõ rệt (Ảnh minh họa: V.N).

Trước đó, Anphabe, đơn vị cung cấp giải pháp về nguồn nhân lực, đã công bố báo cáo thị trường lao động năm 2025 với nhiều số liệu đáng chú ý. Kết quả khảo sát cho thấy hơn một nửa người lao động (56%) cho rằng khối lượng công việc hiện nay không còn hợp lý. Khoảng 62% cảm nhận áp lực công việc gia tăng rõ rệt, trong khi 48% cho biết họ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng vì công việc.

Đặc biệt, có tới 17% nhân sự cho biết họ cảm thấy áp lực mỗi ngày khi đi làm. Theo nhận định của Anphabe, tình trạng này phản ánh những bất ổn nhất định về sức khỏe tinh thần của lực lượng lao động tại Việt Nam.

Các số liệu cũng cho thấy mức độ gắn kết với công việc chưa cao. Chỉ khoảng 39% người đi làm cho biết họ thực sự cảm thấy vui vẻ và hứng khởi trong công việc. Đồng thời, 43% thừa nhận đang cân nhắc rời công ty hiện tại trong vòng hai năm tới.

Về tài chính cá nhân, khảo sát năm 2024 cho thấy cứ 5 người lao động thì có 3 người rơi vào tình trạng “sức khỏe tài chính yếu”. Trong nhóm này, 59% lo ngại thu nhập không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, thậm chí cả những nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, 62% cho rằng mức lương họ nhận được chưa thực sự công bằng và bày tỏ sự thiếu yên tâm về thu nhập trong tương lai.