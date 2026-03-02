Khấu trừ từ lương hưu để cưỡng chế nộp phạt vi phạm hành chính

Người dân TPHCM nhận lương hưu (Ảnh: BHXH TPHCM).

Theo quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính.

Theo Khoản 5 Điều 85, trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả thì cơ quan đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm tổ chức thi hành biện pháp khắc phục. Sau đó, cá nhân, tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73; hoặc không tự nguyện hoàn trả kinh phí theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 thì họ sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Cơ quan nhà nước có nhiều biện pháp cưỡng chế, trong đó có khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập của cá nhân người vi phạm. Đối với người vi phạm đã hết tuổi lao động thì sẽ bị khấu trừ vào tiền lương hưu.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ lương hưu được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, cá nhân đang được hưởng chế độ hưu trí bị áp dụng biện pháp cưỡng chế như trên sẽ bị trừ vào tiền lương hưu, mỗi lần khấu trừ không quá 30% tổng số tiền lương hưu. Đồng thời, số tiền còn lại phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Khi nhận được văn bản yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có trách nhiệm cung cấp thông tin về mức lương hưu hằng tháng được hưởng của mình. Người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức xác minh thông tin trên để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin mức lương hưu hằng tháng của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, người có thẩm quyền phải ra quyết định cưỡng chế.

Nghị định 296/2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế cho Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

Điểm mới của Nghị định 296/2025 là chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế cho nhóm người đang được hưởng chế độ hưu trí. Trong khi đó, Nghị định 166/2013 áp dụng biện pháp cưỡng chế trên cho tất cả những người đang được hưởng bảo hiểm xã hội.