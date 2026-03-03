Cà Mau khởi công xây đền tưởng niệm liệt sỹ, ghi danh 40.000 người

Ngày 3/3, UBND tỉnh Cà Mau khởi công xây dựng công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công, tại khu ốc đảo thuộc phường An Xuyên.

Phối cảnh Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh Cà Mau (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau).

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ kháng chiến và xây dựng, bảo vệ đất nước, Cà Mau đã chứng kiến biết bao hy sinh, mất mát, bao lớp người con ưu tú từ mọi miền Tổ quốc đã về đây chiến đấu, công tác, lao động, cống hiến.

"Biết bao anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, hiến dâng tuổi xuân, xương máu và hạnh phúc riêng cho độc lập, tự do của dân tộc, cho bình yên của nhân dân..., nhiều gia đình người có công, chính sách đã âm thầm chịu đựng gian khó", Chủ tịch tỉnh Cà Mau bày tỏ.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, việc xây dựng một công trình tưởng niệm cấp tỉnh, có quy mô tương xứng, chiều sâu văn hóa, giá trị giáo dục lâu dài, trở thành mong mỏi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau.

Công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng trên diện tích 2,7 ha, gồm một số hạng mục như: Đền tưởng niệm; trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật (lãnh đạo tiền bối đã từng hoạt động tại Cà Mau, liệt sỹ hy sinh ở Cà Mau, liệt sỹ quê quán Cà Mau hy sinh khi làm nhiệm vụ ngoài tỉnh và quốc tế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng,….); nhà truyền thống, tượng điêu khắc nhân vật lịch sử,…

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình dự kiến khoảng 323 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa; thời gian thực hiện trong 3 năm (2026-2028).

Cụm công trình này sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác, hài hòa với khu Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau trong tổng thể quy hoạch 8,9 ha, hình thành không gian văn hóa - tâm linh - sinh thái đặc sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải qua) và Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều (thứ 6 từ trái qua) trao quà tri ân đến gia đình chính sách, người có công tại lễ khởi công (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh bên cạnh ý nghĩa tri ân, công trình còn đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng, mỹ thuật, tính biểu tượng và sự bền vững.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy chuẩn, quy định; bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và an toàn; hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra.

"Công trình xây dựng phải bảo đảm trang nghiêm, bền vững, xứng tầm là nơi tưởng niệm linh thiêng các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đi trước, trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần để Cà Mau phát triển", Chủ tịch tỉnh Cà Mau khẳng định.