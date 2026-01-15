Hoàn thiện chính sách chăm lo toàn diện với người có công

Chiều 14/1, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, lĩnh vực người có công với cách mạng được triển khai trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý nhà nước, song các nhiệm vụ trọng tâm vẫn được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả của chính sách.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Người có công trong năm 2025 là tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách về ưu đãi người có công với cách mạng. Đến tháng 11/2025, Cục đã tham mưu ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin; đồng thời phối hợp xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư liên quan đến phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nội vụ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, Cục đã tham mưu trình ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong, đồng thời chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP – văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình rà soát, sửa đổi toàn diện chính sách ưu đãi người có công trong giai đoạn tới.

Năm 2025, Cục Người có công đã đạt được nhiều kết quả quan trọng (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Cùng với công tác thể chế, Cục Người có công đã tham mưu Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ chính sách, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cho người có công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có việc triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và thực hiện Đề án 06, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện cho người thụ hưởng.

Chăm lo toàn diện người có công, từ chính sách đến đời sống

Năm 2025, công tác chăm sóc người có công tiếp tục được triển khai với quy mô lớn và trọng tâm rõ ràng. Cục Người có công đã tham mưu tổ chức ba đợt tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với tổng kinh phí hơn 1,8 nghìn tỷ đồng; đồng thời phối hợp thăm hỏi, động viên gần 1.000 đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ thông qua các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và nhiều sự kiện lớn của ngành Nội vụ được tổ chức chu đáo, trang trọng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm tri ân người có công với cách mạng.

Phó Cục trưởng Cục Người có công Nguyễn Xuân Long đọc báo cáo Tổng kết năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Trong lĩnh vực hỗ trợ nhà ở, Cục đã tham mưu đôn đốc các địa phương triển khai quyết liệt chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công. Đến tháng 8/2025, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 34.754 hộ người có công và thân nhân liệt sỹ, sớm hơn 5 tháng so với thời hạn quy định.

Cùng với đó, Cục tăng cường công tác xác nhận, công nhận người có công; thẩm định hồ sơ và cấp mới, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công; thực hiện tra cứu, trích lục hàng nghìn hồ sơ liệt sỹ. Công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sỹ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tiếp tục được triển khai theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, như công tác lưu trữ hồ sơ còn nặng về phương thức truyền thống, việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn vướng mắc về cơ chế tài chính, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực tại một số trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế.

Rà soát, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), cho biết trong năm qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Cục Người có công trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc tồn tại kéo dài trong thực tiễn thực hiện chính sách. Ông đánh giá cao sự chủ động của Cục Người có công trong việc tiếp thu, xử lý các khó khăn phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Theo ông Tuyển, hai bên cũng đã phối hợp giải quyết nhiều hồ sơ người có công tồn đọng, trong đó có các trường hợp thương binh, liệt sỹ và người tham gia kháng chiến chống Pháp. Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ bày tỏ sự cảm ơn đối với Cục Người có công vì đã quan tâm, phối hợp hiệu quả với Bộ Công an trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến xác định thương binh, liệt sỹ thời gian qua.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đánh giá kết quả công tác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Thứ trưởng cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai đa dạng; việc thực hiện chế độ, chính sách ngày càng nền nếp, công khai, minh bạch; nhiều vướng mắc, tồn đọng kéo dài đã được phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách người có công, trong đó trọng tâm là rà soát, sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp thực tiễn. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong quản lý, chi trả chính sách.

Cục Người có công xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tham mưu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu nâng cao mức sống của người có công và gia đình người có công, bảo đảm từ mức trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, Cục tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, tổ chức tốt các hoạt động tri ân theo quy định.