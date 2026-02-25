Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại một điểm cao chiến sự

Chiều 25/2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã thông báo về việc phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, các hài cốt được tìm thấy tại điểm cao 402, thuộc địa bàn thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, ở độ sâu khoảng 1,5m.

Lực lượng chức năng kiểm tra các di vật của liệt sỹ vừa được tìm thấy (Ảnh: Sư đoàn 968).

Các di vật kèm theo hài cốt liệt sỹ bao gồm 3 bình tông, 2 đôi giày, 12 cúc áo, 1 xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, 1 bát B52 và dây thông tin.

Hài cốt liệt sỹ được bảo quản, hương khói tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang (Ảnh: Sư đoàn 968).

Các hài cốt liệt sỹ đã được đội tìm kiếm thuộc Sư đoàn 968 bảo quản và thờ cúng tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang. Công tác tìm kiếm mở rộng tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ vẫn đang tiếp tục được triển khai.