Tây Ninh tri ân 97 tập thể, cá nhân góp hơn 500 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Ngày 26/2, tại buổi họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã tri ân 97 tập thể, cá nhân và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2025, các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 537 tỷ đồng, thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, như: xây dựng trường học, cầu giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa tri ân các cá nhân, tập thể đóng góp cho địa phương (Ảnh: An Huy).

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh, cho biết, cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn. Ông khẳng định doanh nghiệp tiếp tục tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết bày tỏ sự trân trọng đối với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo tiền bối đã luôn quan tâm, dành tình cảm cho tỉnh.

Bước sang năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững. Ông kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất, tăng cường liên kết, cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và người lao động trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi họp mặt (Ảnh: An Huy).

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi tỉnh mở rộng địa giới hành chính, tạo không gian phát triển mới và động lực tái cơ cấu nguồn lực.

Nhờ sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư của Tây Ninh liên tục được cải thiện. Hai năm liền, tỉnh lọt top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn theo đánh giá của Vietnam Report.

Năm 2025, các chỉ số kinh tế của tỉnh đạt kết quả tích cực: GRDP tăng 9,52%; quy mô GRDP hơn 345.000 tỷ đồng; thu ngân sách vượt 51.191 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu trên 31 tỷ USD, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.