Những trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2026

Con trai của bà Dung đã đăng ký tham gia BHYT tự nguyện theo diện hộ gia đình. Thẻ BHYT này vẫn còn hạn sử dụng thì con bà đi nghĩa vụ quân sự, tham gia BHYT dành cho quân nhân tại ngũ.

Bà Dung hỏi: “Con tôi có được hoàn trả tiền BHYT không? Muốn được hoàn trả tiền BHYT mua theo hộ gia đình thì cần làm thủ tục gì?”.

Chị Phương cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi chưa có việc làm, chị tham gia BHYT theo diện hộ gia đình. Sau đó, chị đi làm và tham gia BHYT theo hợp đồng lao động, trong khi thẻ BHYT theo hộ gia đình vẫn còn thời hạn sử dụng. Chị Phương thắc mắc là trường hợp của mình có được hoàn trả lại tiền đã đóng BHYT hộ gia đình hay không.

Người tham gia BHYT được hoàn tiền trong 3 trường hợp (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.

Thứ tự đối tượng tham gia BHYT được quy định tại Điều 12 Luật BHYT như sau: (1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; (2) Nhóm do tổ chức BHXH đóng; (3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; (4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Do đó, khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình (nhóm 5) đi làm sẽ bắt buộc tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm 1), hoặc đi nghĩa vụ quân sự sẽ tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng (nhóm 3).

Trong trường hợp người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới như trên thì người tham gia sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng cho thẻ BHYT được cấp trước đó.

Số tiền hoàn trả được tính kể từ ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng đến hết thời hạn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT cũ.

Ngoài trường hợp trên, người tham gia BHYT còn được hoàn tiền trong 2 trường hợp khác.

Thứ nhất là trường hợp được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT, tức là chính sách thay đổi và một nhóm đối tượng nào đó được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn so với trước đây.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

Thứ hai là trường hợp người tham gia BHYT bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

Để nhận lại số tiền hoàn trả, người tham gia BHYT cần lập tờ khai TK1-TS. Trong trường hợp người tham gia BHYT chết, thân nhân người đó sẽ lập tờ khai này.

Người tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể nộp hồ sơ online thông qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.