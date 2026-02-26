2 tháng lương hưu, 44.700 tỷ đồng được chi trả

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3 vào cùng kỳ chi trả tháng 2 đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, việc chi trả này được đã được toàn hệ thống triển khai đồng bộ và hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng với tổng số tiền 44.730 tỷ đồng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh gọn, thuận lợi và an toàn theo đúng quy định.

Cụ thể, cơ quan BHXH thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho khoảng 3,13 triệu người hưởng ngay trong ngày 2 và 3/2, với tổng số tiền 40.314 tỷ đồng.

Việc chuyển khoản được thực hiện tập trung, đồng loạt trong cùng thời điểm những ngày đầu tháng 2, giúp người hưởng có điều kiện chủ động tài chính để cân đối chi tiêu cho dịp Tết.

Hoàn tất chi trả lương hưu của tháng 2,3 (Ảnh minh họa: HL).

Thực hiện chi trả bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 đến ngày 10/2 cho khoảng 415.000 người, với tổng số tiền 4.416 tỷ đồng.

Hình thức chi trả được thực hiện linh hoạt gồm: Chi tại điểm chi trả hoặc chi tại nhà đối với người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi lại, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền lợi an sinh chính đáng.

Để đạt được kết quả trên, BHXH Việt Nam đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống ngân hàng; thực hiện kết nối thanh toán song phương, giám sát thường xuyên quá trình truyền dữ liệu lệnh chi điện tử đến người hưởng; kịp thời xử lý các lỗi hệ thống, sai thông tin tài khoản, tránh gián đoạn chi trả.

BHXH các tỉnh, thành phố đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với bưu điện và ngân hàng trên địa bàn tổ chức chi trả bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn.

Đối với một số địa phương đặc thù, việc tổ chức chi trả được linh hoạt điều chỉnh đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, để quyền lợi của người hưởng được chi trả kịp thời với mặt bằng chung cả nước.