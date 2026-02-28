Đang hưởng lương hưu, đi làm thêm có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Ông Bình đã nghỉ hưu và đang hưởng lương hưu. Tuy nhiên, do muốn có thêm thu nhập nên ông tiếp tục ký hợp đồng lao động với một công ty khác.

Ông Bình thắc mắc: “Trong trường hợp này, tôi có phải đóng BHXH bắt buộc hay không?”.

Người đang hưởng lương hưu, tiếp tục đi làm thì không phải tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa: Dương Nguyên).

Theo BHXH Việt Nam, những trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH được quy định tại Khoản 7 Điều 2 Luật BHXH. Theo đó, có 3 trường hợp người lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Thứ nhất là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Thứ hai là lao động là người giúp việc gia đình.

Thứ ba là chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên... đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, ông Bình thuộc trường hợp thứ nhất (đang hưởng lương hưu) nên không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Ngoài người đang hưởng lương hưu, những người đang hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà tiếp tục đi làm cũng được áp dụng quy định không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Nhóm này bao gồm 5 trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

Thứ nhất là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Thứ hai là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (quy định chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ phường, xã, thị trấn).

Thứ ba là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg (quy định về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 (quy định về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động).

Thứ tư là người đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg (quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương); Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg (quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương); Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc).

Thứ năm là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Điều 23 của Luật BHXH (người đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không hưởng BHXH một lần và có yêu cầu được hưởng trợ cấp hằng tháng).