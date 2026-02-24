Hàng ngàn sĩ quan quân đội sẽ về các Ban Chỉ huy quân sự xã

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cho biết, việc rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Tính đến ngày 13/2, đã rà soát, sắp xếp, điều động đối với hàng ngàn sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Công tác điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã được nhiều địa phương thực hiện với quy mô lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai...

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nề nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả, từng bước chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ của người dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ đó, giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khẳng định rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Trong tháng 2, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các địa phương tập trung cao độ vào nghiệp vụ tổ chức bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh lần đầu triển khai bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do nhiều cán bộ lần đầu tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng cầm tay chỉ việc, sát thực tiễn, làm rõ quy trình, thẩm quyền, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất ở cả Trung ương và địa phương, tập trung chuyển giao thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tính khả thi của 949 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho địa phương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Công văn số 174/CV-BCĐ yêu cầu các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các nhiệm vụ cần hướng dẫn và xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh đối với các nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 12227/BNV-TCBC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm ý kiến của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 174/CV-BCĐ, gửi báo cáo kết quả tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn đối với 355 nhiệm vụ và báo cáo phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền đối với 10 nhiệm vụ nêu trên.

Đến ngày 13/2, có tổng cộng 284/355 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 80%) đã được hoàn thành. Cụ thể, 6 Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, gồm: Bộ Nội vụ đã hoàn thành 45 nhiệm vụ; Bộ Ngoại giao đã hoàn thành 3 nhiệm vụ ; Bộ Xây dựng đã hoàn thành 28 nhiệm vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 5 nhiệm vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 4 nhiệm vụ ; Bộ Y tế đã hoàn thành 77 nhiệm vụ.