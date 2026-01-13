Đề xuất Ban Chỉ huy quân sự xã có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đang được Bộ Quốc phòng xây dựng.

Theo dự thảo, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ Tư lệnh theo phân cấp. Ban này đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp.

Việc có tư cách pháp nhân đầy đủ được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để lực lượng này thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ngay từ cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia cứu trợ, khắc phục sau lũ ở Yên Bái (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự thảo Nghị quyết quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; tham gia xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng thực hiện công tác hậu cần - kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xử lý hoặc đề nghị xử lý các vi phạm kỷ luật, pháp luật theo thẩm quyền, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của chỉ huy cấp trên.

Dự thảo Nghị quyết gồm 8 điều, tập trung quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật có liên quan.

Theo Bộ Quốc phòng, việc xây dựng Nghị quyết nhằm sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phù hợp với hệ thống chính trị, quan điểm quốc phòng toàn dân và yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu là xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chính quy, có cơ cấu tổ chức cân đối, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Dự thảo Nghị quyết cũng nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.