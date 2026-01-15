Bổ nhiệm gần 190 sĩ quan quân đội làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định của Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, miễn nhiệm, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ chỉ huy theo mô hình tổ chức mới, đưa sĩ quan chính quy về cơ sở.

Tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (phường Hải Châu), Đại tá Trần Hữu Ích đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 54 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường.

Đại tá Trần Hữu Ích (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm 54 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường (Ảnh: Quang Cường).

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (phường Bàn Thạch), Đại tá Lê Kim Giàu, Phó tham mưu trưởng quân khu; Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao quyết định bổ nhiệm 39 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường.

Phát biểu chúc mừng các tân chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cần xác định 7 nhiệm vụ.

Phó tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, cấp ủy chỉ huy và cán bộ các cấp nhận thức sâu sắc về chức năng nhiệm vụ để tạo quyết tâm bức phá mạnh mẽ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lấy xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần làm nền tảng.

Đặc biệt nhanh chóng ổn định tình hình cơ quan đơn vị, tổ chức biên chế nhiệm vụ để triển khai các hoạt động đúng chức năng, không để việc tổ chức lại làm gián đoạn các nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho các Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là yêu cầu tất yếu, nhằm xây dựng tổ chức quân sự địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Trần Hữu Ích đề nghị đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với 93 người. Việc miễn nhiệm nhằm thực hiện chủ trương thay đổi vị trí công tác theo Kết luận số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trao quyết định bổ nhiệm cho các Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã (Ảnh: Thành Duy).

Tiếp đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định điều động, bổ nhiệm 96 sĩ quan quân đội về giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng có quyết định về việc chỉ định 96 người vừa được bổ nhiệm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.