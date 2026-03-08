Điểm mới trong tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ông Lê Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo số buổi tiếp xúc cho các ứng cử viên, Nghệ An đang triển khai công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp với nhiều điểm mới. Đáng chú ý là việc tổ chức tiếp xúc cử tri song song cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo quy định, ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải có ít nhất 12 cuộc tiếp xúc cử tri, trong khi đại biểu HĐND tỉnh cần ít nhất 7 cuộc. Việc kết hợp 2 hình thức tiếp xúc giúp các ứng cử viên dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu này, đặc biệt tại một tỉnh có diện tích rộng lớn và địa hình phức tạp như Nghệ An.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến (Ảnh: Bá Hậu).

Các hội nghị tiếp xúc cử tri được bố trí theo từng cụm liên xã, phường, tối ưu hóa cơ hội để ứng cử viên gặp gỡ đông đảo cử tri. Tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, các ứng cử viên phải vận động bầu cử tại 34 xã, phần lớn là các xã miền núi, biên giới với giao thông đi lại khó khăn.

Vào ngày 6/3, trong buổi tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ), chương trình hành động và cam kết của ứng cử viên không chỉ được trình bày trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy xã Mường Xén mà còn được truyền tải qua các điểm cầu trực tuyến tại các xã khác.

Ông Moong Văn Thuận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi, cho biết xã đã mời cử tri các bản về trụ sở UBND xã để theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên qua màn hình trực tuyến, đồng thời có một ứng cử viên trực tiếp tiếp xúc cử tri tại đây.

Tại Nghệ An, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.912 đại biểu HĐND cấp xã.

Địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo đường truyền thông suốt, giúp chuyển tải đầy đủ thông tin từ ứng cử viên đến cử tri và ngược lại. Với đặc thù địa lý, Nghệ An đã xây dựng các phương án tổ chức bầu cử theo từng kịch bản cụ thể, bao gồm cả tình huống thiên tai, mưa lũ hoặc chia cắt giao thông.

Hiện tại, công tác tổ chức bầu cử sớm tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử ở 12 xã miền núi, biên giới đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu 13/3.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử, quyền và trách nhiệm của mình.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hưng Nguyên Nam (Ảnh: Hạnh Nam).

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh việc tăng cường quản lý, kiểm soát thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình bầu cử.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 2.638.733 cử tri. Danh sách cử tri đang được địa phương tiếp tục rà soát, chỉnh lý hàng ngày để đảm bảo tính chính xác. Để tăng cường hiệu quả chỉ đạo, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An sẽ thành lập các Tổ phản ứng nhanh, với ít nhất một cán bộ trực tiếp xuống địa bàn mỗi xã để nắm tình hình, hướng dẫn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.