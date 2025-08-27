Đưa thủ tục hành chính đến ngôi làng biệt lập giữa núi rừng

Ông Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh, cho biết Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến bắt đầu hoạt động từ ngày 10/8.

Tổ này được đặt tại nhà ông Đinh Văn Tào, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến. Tổ có 4 thành viên, trong đó Trưởng làng làm tổ trưởng; 3 thành viên còn lại là những người có am hiểu, kỹ năng sử dụng thiết bị điện thoại thông minh, máy vi tính cơ bản.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Liên trao giấy khai sinh đến một hộ gia đình ngay tại làng Canh Tiến (Ảnh: Thanh Cường).

Điểm hỗ trợ được bố trí bảng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính, 1 máy vi tính có kết nối mạng internet, 1 máy scan để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo ông Cường, khi người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, các thành viên tổ hỗ trợ có trách nhiệm hướng dẫn, nhận và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đối với những hồ sơ phải nộp bản giấy, tổ này giúp bà con mang ra xã để giải quyết.

“Mô hình này giúp đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi, đặc biệt là các hộ ở xa, khó khăn di chuyển. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền”, ông Cường chia sẻ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh tư vấn, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính (Ảnh: Thanh Cường).

Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Quản lý làng Canh Tiến tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người dân tại làng Canh Tiến.

Tại đây, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính như thủ tục hưởng chế độ hưu trí xã hội, đăng ký khai sinh, cấp trích lục bản sao hộ tịch, gia hạn sổ hộ nghèo...

Canh Tiến (xã Canh Vinh) có gần 200 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Ba Na, Chăm. Ngôi làng nhỏ này nằm gần như biệt lập giữa núi rừng. Người dân muốn đi lại giao thương với bên ngoài phải mất nhiều thời gian đi thuyền qua hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây) hoặc vượt đường núi về trung tâm xã Canh Vinh.