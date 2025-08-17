"Xuống từng hộ nắm người dân cần làm thủ tục hành chính để hỗ trợ ngay"

Hoạt động mới của xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và UBND xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) vừa ký kết phối hợp tham gia hỗ trợ người dân đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính tại các khu dân cư. Xã Hưng Hội là một trong những xã có đông người đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Cà Mau.

“Đây là một hoạt động mới đối với xã”, ông Đặng Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Hội, thông tin.

Các đơn vị của xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) ký kết hỗ trợ người dân đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Huỳnh Hải).

Xã lập các tổ hỗ trợ có nhiệm vụ như: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; lập thủ tục đăng ký và giải quyết trả kết quả kịp thời cho người dân; nắm danh sách gia đình, hộ người dân tộc Khmer, hộ nghèo, cận nghèo, người già yếu, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn hiện cần có nhu cầu đăng ký các loại thủ tục, hồ sơ liên quan; trao trả kết quả các thủ tục hành chính tại nhà cho một số đối tượng yếu thế;…

Theo ông Đặng Văn Bắc, việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân, nhất là người già, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện, dễ dàng.

“Tinh thần được quán triệt chung là cán bộ tự rà soát, nắm rõ từng hộ gia đình có nhu cầu làm về thủ tục hành chính gì sẽ hướng dẫn ngay cho dân. Làm sao thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải giải quyết được cái gì còn khúc mắc mà người dân chưa làm được”, ông Bắc nêu rõ mong muốn của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã.

Ông nói thêm, đối với những gia đình có người già, bệnh tật đi lại khó khăn, không có chi phí, tổ hỗ trợ sẽ đến nhà vừa hướng dẫn, vừa để người dân đỡ tốn kém, thậm chí vận động hỗ trợ giúp cho dân.

“Chúng ta phải làm sao không để người dân phải đi lại nhiều lần, nhất là người già, yếu thế”, ông Bắc nói và cho biết vai trò của các trưởng ấp rất quan trọng, bởi trưởng ấp thường sát, gần gũi với người dân nhất.

Tất cả các ấp của xã Hưng Hội đều được xã quán triệt tinh thần này, cùng thực hiện nhiệm vụ với các tổ hỗ trợ của xã, góp phần thực hiện cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Cán bộ xã Hưng Hội xuống nhà trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo xã Hưng Hội, các đơn vị làm nhiệm vụ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có trách nhiệm để triển khai sát thực tế, tránh hình thức. Việc này cũng sẽ có sự giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Thuận tiện cho người dân

Chị C.T.N.P. (19 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, người dân tộc Khmer) vừa sinh con được hơn một tháng. Do phải chăm con nhỏ, sức khỏe hậu sản chưa tốt, chị chưa thể đi đăng ký khai sinh.

Cán bộ của xã Hưng Hội đã xuống nhà trực tiếp hướng dẫn chị P. làm các thủ tục cần thiết.

“Trước đây tôi làm giấy tờ đi lên tỉnh, nay thấy thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính ở xã, được cán bộ xuống nhà hướng dẫn hỗ trợ nữa”, chị P. chia sẻ về hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, yêu cầu đối các đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, hướng dẫn chu đáo, giải quyết thủ tục nhanh gọn, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, mong muốn việc triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân sẽ phát huy hiệu quả trên tinh thần phục vụ nhân dân tốt nhất (Ảnh: T.K).

Ngoài các thủ tục đơn giản, ông Phúc đề nghị tổ hỗ trợ lựa chọn một số thủ tục còn khó khăn vướng mắc thời gian qua, bởi đã có quy định, từ đó xem “giải quyết được hay không, trách nhiệm của ai, cái nào còn vướng về cơ chế thì báo cáo để đề xuất tháo gỡ”.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho người dân, tổ hỗ trợ của xã cần hướng dẫn người dân hiểu, biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến để sau này người dân có thể tự thực hiện làm các thủ tục của mình.

“Trước mắt, rà soát các đối tượng yếu thế, khó khăn ưu tiên làm trước, sau đó đến những đối tượng khác, làm từng bước để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện một cách hiệu quả”, ông Phúc lưu ý.

Theo Bí thư xã Hưng Hội, nhiệm vụ này quan trọng là sự tin tưởng hài lòng của người dân đối với chính quyền. Cán bộ, công chức, cá nhân có liên quan hãy xem đây là cơ hội để thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tinh thần phục vụ cho nhân dân.