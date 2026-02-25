Thời điểm đề xuất tăng lương cho đợt đàm phán năm 2026

Đây là một trong những nội dung thực hiện trong kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới ban hành.

Theo kế hoạch, việc xây dựng phương án, đề xuất của Tổng Liên đoàn về điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ dự kiến được thực hiện trong tháng 5, 6.

Nội dung xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2025 sẽ được thực hiện trước đó, từ tháng 2 đến tháng 5.

Tiếp đó, cơ quan này cũng sẽ xây dựng báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động năm 2025...

Các nội dung này sẽ do Ban Quan hệ Lao động chủ trì, Ban Công tác Công đoàn, Công đoàn cấp tỉnh, ngành phối hợp.

Thời điểm đề xuất phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Nội dung tham gia các phiên họp chính thức của Hội đồng Tiền lương quốc gia; tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống công đoàn sẽ được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 9 (theo Chương trình của Hội đồng tiền lương quốc gia).

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tiền lương tối thiểu, hoạt động và kết quả làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia và hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ được thực hiện thường xuyên trong năm 2026.

Kế hoạch này nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nội dung theo Quyết định số 001 của Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, phù hợp với vai trò thành viên hội đồng và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, hướng đến mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và thương lượng chính sách tiền lương tối thiểu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của người lao động, công đoàn các cấp về việc điều chỉnh lương tối thiểu để đề xuất phương án thương lượng, đảm bảo khách quan, phù hợp với thực tiễn.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ 1/1.

Việc tăng lương tối thiểu áp dụng cho 2 nhóm. Thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai là người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động theo vùng như sau:

Đây là kết quả của 2 phiên họp đàm phán lương hồi tháng 7/2025. Khi đó, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026 để khuyến nghị Chính phủ xem xét. Như vậy, lương tối thiểu đã tăng 250.000-350.000 đồng so với năm 2025.