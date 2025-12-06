Mức tiền thưởng với công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Luật Thi đua, khen thưởng quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động muốn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cần đáp ứng tiêu chuẩn như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý....

Công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở (Ảnh minh họa - DT).

Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng danh hiệu thi đua với cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng bằng chứng nhận, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng bằng chứng nhận, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 3 lần mức lương cơ sở.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” sẽ được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở....

Theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương 702.000 đồng khi áp dụng mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng.

Tại Điều 4 Nghị định 152/2025/NĐ-CP có quy định nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như sau:

Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng.

Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

Trường hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.

Hết thời gian cơ quan có thẩm quyền có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc văn bản đã xác minh làm rõ cá nhân, tập thể không có sai phạm hoặc không có dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng...