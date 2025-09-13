Từ 2026, giáo viên mầm non nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ lương

Bộ luật Lao động 2019 quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam năm 2026 là 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi.

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Nhà giáo năm 2025, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 27 của Luật này.

Như vậy, vào năm 2026, giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi 61 tuổi 6 tháng đối với nam, 57 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhà giáo có thể nghỉ hưu sớm hoặc kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định chung.

Liên quan đến trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, Luật Nhà giáo năm 2025 quy định, giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường. Đặc biệt, trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì việc nghỉ hưu trước tuổi sẽ làm không giảm tỉ lệ phần trăm được hưởng lương hưu.

Luật Nhà giáo cũng quy định người có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và giáo viên làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhân sự có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định như sau: Không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ; không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư; không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.