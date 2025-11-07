Công chức đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Gửi câu hỏi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, ông T.L.L. (Hưng Yên) cho biết mình là công chức, đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm 3 tháng. Vậy, ông có được nghỉ hưu sớm không?

Tuổi nghỉ hưu năm 2025

Về tuổi nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường với nam là 61 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh minh họa: Ngô Hùng).

Từ 1/7, căn cứ theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 5 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 8 tháng ở thời điểm nghỉ hưu):

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Luật còn quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi so với quy định.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc từ 1/7.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng, tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu của lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 tương ứng 20 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc (Ảnh minh họa: Ngọc Nam).

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Ngoài ra, việc tính mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.