Cụ bà 106 tuổi làm việc nhà thoăn thoắt, bí quyết trường thọ đơn giản

Vô tư để sống khỏe

Sinh năm 1920, năm nay 106 tuổi nhưng cụ bà Phạm Thị The (xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) có dáng vẻ khó hình dung ở độ tuổi đại thọ đó. Cụ tự đi lại, ăn uống, sinh hoạt, làm việc nhà như mới ngoài 80 tuổi.

Khách đến nhà chơi, cụ The nhanh nhẹn rót nước. Cụ đi lại thoăn thoắt bình thường, giọng nói nghe vẫn tròn vành rõ chữ. Chị Lưu Thị Thêu (SN 1977), con gái cụ The chia sẻ, những năm gần đây mắt mẹ có kém đi nhiều, tai cũng giảm thính lực, phải nói to bà mới nghe rõ nhưng luôn trả lời ngay được.

Cụ bà 106 tuổi làm việc nhà thoăn thoắt (Video: Thái Bá).

“Mới đây các con cháu đưa bà đi khám sức khỏe, các chỉ số đều rất tốt. Bà chỉ bị cao huyết áp, căn bệnh đã chung sống từ nhiều năm nay. Thi thoảng bà cũng kêu đau mỏi khớp gối nhưng xoa bóp dầu xong là đỡ luôn”, chị Thêu kể.

Trò chuyện với ai, cụ The cũng luôn nở nụ cười hiền hậu. Cụ chia sẻ, ông nhà mất đã hơn 10 năm nay, mới đây các con, các cháu vừa tập trung về làm giỗ. Giờ chỉ có mình cụ và con gái út là chị Thêu ở tại căn nhà gia đình gắn bó từ xa xưa.

Cụ The cùng chồng sinh được 8 người con, 2 trai 6 gái. Trước khi đến với nhau, hai ông bà đều không còn cha mẹ nên thấu hiểu và cảm thương số phận của nhau. Khi về chung sống, ông bà phải đi ở nhờ nhà người quen, đêm đến lót rơm làm ổ mới có chỗ nằm.

Nhớ về người chồng đã khuất, cụ The kể, ông là người hiền lành may mắn trong cuộc đời bà gặp được. Khi đến với nhau, ông là chàng thanh niên khỏe mạnh, trắng trẻo và đẹp trai. Cụ bà tự nhận mình là phụ nữ thôn quê chân chất.

Ông bà tần tảo nuôi 8 người con khôn lớn, sau này còn nhận thêm 2 người cháu họ về chăm sóc. Đông con cháu nên vợ chồng ông bà thời trẻ không có thời gian để nghỉ ngơi, quanh năm tần tảo sớm hôm với ruộng đồng, chạy chợ buôn bán khắp nơi.

Nhắc đến các con, cụ The vẫn nhớ như in tên từng người. Cụ khoe: “Cậu cả nhà tôi năm nay cũng ngoài 80 tuổi rồi đấy, trước anh ấy cũng là người nhà nước, giờ về hưu rồi. Còn đây là cô út (chị Thêu), cũng là giáo viên đấy. Các anh các chị ấy giờ đều sống xa quê, có mỗi cô út đi dạy học gần nhà là ở với tôi thôi”.

Khi được hỏi về bí quyết để sống khỏe mạnh và trường thọ, cụ The khẽ cười và nói: “Cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Tôi cả đời sống vô tư nên chắc các cụ cho chết từ từ. Cứ sống vô tư, đến đâu hay đến đó mới khỏe mạnh sống lâu được, chứ lo nghĩ nhiều chỉ nhanh già, ốm yếu thôi”, cụ The cười xòa.

Thoăn thoắt việc nhà

Chị Thêu tiếp lời mẹ, đúng là mẹ tôi có quan điểm sống vô tư nên tuổi già được an nhàn thật. “Mẹ tôi không cầu kỳ chuyện ăn gì uống gì, con cháu nấu gì cụ ăn đó. Mỗi ngày mẹ ăn đầy đủ 3 bữa, các bữa chính chỉ lưng bát cơm. Món nào tôi nấu mẹ cũng ăn được và bà chẳng bao giờ chê bai”, chị Thêu nói.

Con gái út cụ The chia sẻ tiếp về kinh nghiệm chăm sóc người già, các cụ không cầu kỳ về món ăn nhưng khi thấy không ăn nhiều, người chăm sóc phải biết ý đổi bữa ngay để cụ thấy ngon miệng. Người già ăn ít nhưng cứ ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc là sức khỏe đảm bảo.

Cụ The thường xuyên quét dọn nhà cửa, làm các công việc nhỏ trong nhà (Ảnh: Thái Bá).

Một điều đặc biệt chị Thêu chia sẻ về mẹ khiến ai nghe thấy cũng phì cười, là ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ The có “nết” ngủ khác người thường. Buổi tối, cứ ăn cơm xong là cụ lên giường đi ngủ, một giấc đến sáng, khi con cháu dậy đi học đi làm cụ mới dậy bắt đầu ngày mới.

“Mỗi ngày mẹ tôi phải ngủ đủ hơn 10 tiếng, có ngày ăn cơm sớm bà đi ngủ sớm thì thời gian ngủ phải đến 12 tiếng”, chị Thêu vừa nói vừa cười.

Ban ngày, con cháu đi học đi làm, cụ The ở nhà quanh quẩn làm mấy việc nhỏ như một cách vận động, thể dục. Cụ tự quét nhà quét sân, dọn dẹp, làm các việc lặt vặt. Điều khiến nhiều người khâm phục nhất là cụ vẫn tự giặt quần áo của bản thân.

Cụ The cùng chị Thêu (Ảnh: Thái Bá).

Cụ The bảo: “Mấy bộ quần áo thay ra tôi tự giặt lấy. Việc này tôi vẫn tự làm bao nhiêu năm nay rồi, không cần nhờ đến ai cả. Quần áo mỏng tôi cứ bỏ ra xả nước, cho bột giặt vào vò sạch, xả sạch lại là phơi. Mấy bộ quần áo ấm dày, không tự vắt được tôi mới phải nhờ con cái giặt cho”.

Chị Thêu chia sẻ thêm, những năm trước khi mắt còn sáng, cụ The còn nấu cơm giúp con cháu. Gần đây, mắt cụ mờ nhiều, gia đình không để cụ làm công việc này nữa, chỉ cho cụ làm một vài việc nhỏ, vận động cho khỏe người.