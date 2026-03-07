Cụ bà 115 tuổi từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự 7 năm trước

Cụ Nguyễn Thị Bình, 115 tuổi, trú tại thôn Minh Nhuận, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, hiện là người cao tuổi nhất xã. Cụ là nhân chứng sống của nhiều thăng trầm lịch sử.

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Minh Nhuận, cụ Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1911 theo giấy tờ, chậm rãi ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo bông dày dưới sự giúp đỡ của cô con gái Lê Thị Lan (70 tuổi).

"Cụ Bình là người cao tuổi nhất xã tính đến thời điểm này", anh Nguyễn Văn Phúc, cán bộ chính sách UBND xã Đại Đồng, xác nhận.

Cụ Nguyễn Thị Bình năm nay 115 tuổi, là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Dù lưng đã còng rạp, mái tóc bạc trắng như cước và đôi mắt mờ đục, cụ Bình vẫn khá khỏe mạnh. Cụ ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nhựa, khẽ kêu rét dù đã mặc áo bông dày. Đôi bàn chân đặc biệt, hơi ngắn và tròn, khiến cụ ít khi đi dép. Bà Lan cho biết, có một đôi dép xỏ ngón được cháu mua tặng nhưng cụ ít dùng vì hơi rộng.

Đã sống hơn một thế kỷ, cụ Bình chứng kiến nhiều biến cố lịch sử, cũng trải qua bao thăng trầm cá nhân. Cụ sinh ra và lớn lên tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (cũ). Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, cụ tái hôn với ông Lê Văn Khang ở xã Thanh Ngọc, nay là Đại Đồng.

Cụ bà 115 tuổi, từng bị bệnh viện trả về để gia đình "lo hậu sự" (Video: Hoàng Lam).

Hai vợ chồng sinh được hai người con, nhưng ông Khang cũng qua đời khi con gái út Lê Thị Lan mới hơn 1 tuổi. Năm 1968, người con trai của cụ trúng bom tử nạn, chỉ còn cụ và người con gái nương tựa vào nhau. Hiện tại, cụ Bình sống cùng bà Lan và cháu trai, sau khi chồng bà Lan qua đời 20 năm trước.

Thời trẻ, cụ Bình nổi tiếng là người tằn tiện, chăm chỉ, không ngại việc đồng áng. Ngay cả khi tuổi đã cao, cụ vẫn phụ giúp con cháu cho đến khi sức khỏe không cho phép.

Cụ Bình hiện sống cùng người con gái cũng đã 70 tuổi (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Lan chia sẻ: "Ngày xưa nghèo khổ, ăn uống không có gì, nay kinh tế đỡ hơn thì bà lại không ăn được mấy. Chế độ ăn của bà không có gì đặc biệt, con cháu ăn gì thì bà ăn nấy thôi. Mỗi bữa mẹ tôi được vài thìa cơm, thịt cá phải xay nhỏ nhưng cũng khó nuốt. Bà thích uống sữa đậu nành nhưng tôi không dám để bà uống quá nhiều, sợ bụng dạ yếu".

Về sức khỏe, cụ Bình không mắc bệnh hiểm nghèo, ngoại trừ một lần ngã gãy tay cách đây vài năm. Cụ thường xuyên bị nhức mỏi xương khớp và thỉnh thoảng đau đầu.

Cán bộ xã Đại Đồng thăm, động viên cụ Bình giữ sức khỏe (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ lãng tai, cũng lúc nhớ lúc quên, đôi khi không nhận ra các cháu về thăm. Năm 2019, khi ở tuổi 108, cụ Bình ốm nặng tưởng chừng không qua khỏi. "Đi viện, bác sĩ khuyên đưa bà về nhà, đừng thuốc thang gì nữa kẻo tội. Tôi đi xem bói, thầy bói cũng bảo mệnh bà cạn rồi, đừng cố nữa, để bà đi thanh thản. Nhưng về nhà, bác sĩ ở trạm y tế xã đến tiêm, truyền và bà dần hồi phục, sức khỏe ổn định cho đến bây giờ", bà Lan kể lại.

Bà Lan cho biết thêm, dòng họ ngoại của cụ Bình có nhiều người sống thọ. Mẹ của cụ Bình sống đến 102 tuổi, và một người dì ruột cũng thọ hơn 100 tuổi.