Đề xuất thêm một ngày nghỉ "Ngày Văn hóa Việt Nam" hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự án Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo đó, dự thảo nêu nguyên tắc áp dụng cơ chế chính sách đột phá bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiến tạo chính sách, thúc đẩy sáng tạo, bảo đảm nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, dự thảo nghị quyết dành 1 điều quy định về "Ngày Văn hóa Việt Nam". Cụ thể, ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đồng thời, dự thảo cũng nêu trong ngày “Ngày Văn hóa Việt Nam” các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Thống nhất chọn Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, được hưởng nguyên lương (Thiết kế: Khương Hiền).

Theo dự thảo tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, cơ quan soạn thảo cho biết lý do đề xuất nội dung trên để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW “Thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh”.

Đồng thời đề xuất chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam" nhằm phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội.

Bên cạnh đó, theo báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo nghị quyết, quy định về "Ngày Văn hóa Việt Nam" là chính sách hoàn toàn mới của Đảng cần được Quốc hội quy định để có căn cứ pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về văn hóa tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội.

Báo cáo trên cũng nêu rõ ngày này chưa được quy định trong Bộ luật Lao động làm căn cứ để người lao động được nghỉ làm việc vào ngày này và được hưởng nguyên lương. Do vậy, trước mắt cần quy định vào dự thảo nghị quyết để có căn cứ pháp lý đến khi hoàn thiện và quy định tại Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.