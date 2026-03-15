Hai cụ bà hơn 90 tuổi bất ngờ được bỏ phiếu ngay tại giường

Sáng 15/3, tại bản Xằng, xã Môn Sơn, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để 2 cử tri là cụ Ngân Thị Xinh (94 tuổi) và cụ Ngân Thị Phong (93 tuổi) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Do tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, cụ Phong còn bị tai biến nhiều năm nay, phải nằm một chỗ, sinh hoạt hoàn toàn phải nhờ vào con cháu. Còn cụ Xinh mắc bệnh bướu cổ, việc đi lại hết sức khó khăn.

Hai cụ bà hơn 90 tuổi xúc động cầm lá phiếu ngày bầu cử (Video: Nguyễn Phê).

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân của các cử tri cao tuổi, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà, hướng dẫn các cụ thực hiện việc bỏ phiếu theo đúng quy định.

Tại gia đình cụ Ngân Thị Xinh, không khí vui vẻ, ấm áp với con cháu quây quần. Ông Ngân Văn Xuân, con trai thứ 3 của cụ Xinh cho biết cụ sinh được 13 người con, đến nay ai cũng đã lập gia đình, ra ở riêng. Đại gia đình hiện có 65-70 con cháu, chắt, chít.

Cán bộ tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà hai cử tri cao tuổi ở bản Xằng (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Dù tuổi cao nhưng mẹ tôi vẫn luôn quan tâm đến những sự kiện lớn của đất nước. Mỗi kỳ bầu cử, mẹ đều mong được tự tay cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình”, ông Xuân chia sẻ.

Bà Hà Thị Phương (SN 1958), con dâu trưởng của cụ Xinh, cho biết rất tự hào về mẹ chồng. Chồng bà đã mất nhiều năm trước, nhưng bà vẫn luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ mẹ.

“Gia đình tôi có 3 người con, nay đã có thêm 3 cháu. Mẹ chồng tôi luôn dạy con cháu phải sống tốt, chấp hành pháp luật và tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương”, bà Phương nói.

Cụ Ngân Thị Xinh (94 tuổi) được tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cách nhà cụ Xinh khoảng 200m là gia đình cụ Ngân Thị Phong (93 tuổi). Bị tai biến nhiều năm, cụ phải nằm một chỗ. Khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến bên giường, cụ Phong xúc động rơi nước mắt. Cầm trên tay lá phiếu, cụ chăm chú đọc từng dòng chữ. Sau đó, cụ khẽ lau nước mắt.

Qua lời người con trai phiên dịch từ tiếng dân tộc, cụ Phong bày tỏ, đây có thể là lần cuối trong đời được thực hiện quyền cử tri. Vì vậy, cụ rất xúc động khi được tự tay bỏ phiếu.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho biết trên địa bàn xã có nhiều cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn. Để đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử, các tổ bầu cử đã chuẩn bị thùng phiếu phụ, đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp đặc biệt.

Cụ Ngân Thị Phong (93 tuổi) xúc động cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Đối với các cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc không thể đi lại, xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để tạo điều kiện cho bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây cũng là sự quan tâm của địa phương nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định”, ông Hùng cho biết.

Trưởng bản Xằng Vi Văn Viềng (43 tuổi) cho biết toàn bản hiện có 171 hộ với 842 nhân khẩu, trong đó có 605 cử tri. Công tác bầu cử được tuyên truyền rộng rãi, người dân đều nắm rõ và tham gia đầy đủ.

“Việc các cụ cao tuổi vẫn mong muốn tham gia bầu cử khiến bà con trong bản rất xúc động. Đó cũng là tấm gương để con cháu noi theo về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, anh Viềng chia sẻ.