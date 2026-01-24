Điểm mới quan trọng của Đại hội XIV: Nâng tầm vai trò quan hệ quốc tế

Điểm mới quan trọng của Đại hội XIV của Đảng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc họp báo quốc tế tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội, chiều 23/1.

Trả lời câu hỏi về chủ trương của Việt Nam trong tăng cường trách nhiệm của mình đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và mọi việc ở trong nước cũng có quan hệ với thế giới.

Điểm mới quan trọng của Đại hội lần này là Việt Nam đã nâng tầm vai trò của quan hệ quốc tế lên tầm quan trọng mới, đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với báo chí chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đây, trong các văn kiện, nghị quyết, công tác này chưa được xếp ở mức độ như vậy. Vai trò và vị trí của công tác đối ngoại Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao.

“Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với các vấn đề toàn cầu và quốc tế, chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung đối với các vấn đề toàn cầu”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, xung đột và chiến tranh là những vấn đề không một quốc gia đơn lẻ nào trên thế giới - dù hùng mạnh đến đâu - có thể tự giải quyết, mà đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, đều cần chung tay của cộng đồng quốc tế.

Sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác trước. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, năng lực và trách nhiệm để tham gia tích cực vào các vấn đề của khu vực và thế giới. Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục chung tay phối hợp chặt chẽ với các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Về vấn đề an ninh quốc tế, Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ cứu nạn tại các vùng thiên tai, ứng phó khủng hoảng nhân đạo, cũng như đóng góp vào các nỗ lực kiến tạo hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, cầu nối trong giải quyết tranh chấp và xung đột. “Trên thực tế, chúng tôi đã làm và đang thực hiện những nhiệm vụ này”, Tổng Bí thư thông tin.

Trên lĩnh vực phát triển, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với những thách thức mà nhiều quốc gia đang gặp phải; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, các quốc gia càng cần tăng cường đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột của hệ thống khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế khác.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp và đưa ra các sáng kiến đồng thời sẵn sàng tham gia các sáng kiến hòa bình và phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích các bên có liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và phù hợp với điều kiện, năng lực của Việt Nam.

Xác định người dân là trung tâm của hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh thế giới có xu hướng phân tách, phân mảnh, Việt Nam sẽ thực hiện hội nhập quốc tế như thế nào khi xác định đây là động lực quan trọng cho phát triển?

Trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam muốn có hòa bình, phát triển thì phải mở cửa, hội nhập quốc tế và hợp tác với các quốc gia khác.

Thực tiễn cho thấy nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, an ninh của Việt Nam gắn chặt với an ninh khu vực và thế giới. Nếu không hội nhập, không mở rộng quan hệ quốc tế thì không thể ổn định, phát triển.

Hơn 700 phóng viên trong nước, quốc tế tham gia họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIV của Đảng, chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cấp vai trò, vị thế của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một mức cao mới. Dù thế giới có nhiều biến động và phân mảnh, Việt Nam vẫn kiên định con đường mở cửa và hội nhập. Đây là điều mà Việt Nam đã rút ra trong thực tế.

Việt Nam xác định hội nhập quốc tế không chỉ là động lực phát triển quan trọng mà còn là phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu đóng cửa về kinh tế và thương mại, Việt Nam sẽ không có thị trường thế giới xuất khẩu, không tiếp cận được khoa học - công nghệ hiện đại của thế giới; về văn hóa cũng không thể tiếp cận tinh hoa văn minh nhân loại hay đóng góp các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới”.

Trong lĩnh vực chính trị, như nhiều lần đã nói, Việt Nam tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy hòa bình và xử lý xung đột. Trong bối cảnh thế giới phân mảnh, phân tách như thế, Việt Nam cho rằng phải duy trì hợp tác để giải quyết những thách thức chung. Hợp tác và đoàn kết quốc tế vẫn là yếu tố then chốt, bởi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng lớn.

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Nếu trước đây trong giai đoạn khó khăn, chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ quốc tế thì nay đã chuyển sang đóng góp tích cực, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ; từ vị thế quốc gia đi sau hội nhập vào thế giới sang một quốc gia tiên phong trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Thời gian tới, Việt Nam xác định một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế là trung tâm, đồng thời hội nhập trên các lĩnh vực khác nhằm tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Ưu tiên hàng đầu là xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời đẩy mạnh ba đột phá chiến lược làm đòn bẩy cho phát triển. Nếu không hội nhập quốc tế thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ này, theo Tổng Bí thư.

Về hội nhập chính trị, an ninh, quốc phòng, Tổng Bí thư nói Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực quốc gia, đi đôi với tăng cường tự chủ chiến lược; giải quyết các vấn đề tồn tại bằng biện pháp hòa bình, đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ứng phó hiệu quả, kịp thời với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư nêu rõ, hợp tác quốc tế chỉ có thể thành công khi xác định người dân là trung tâm của hội nhập quốc tế; thấy được lợi ích và mong muốn chính đáng của người dân. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ huy động sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, các địa phương và khu vực tư nhân, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới trên mọi lĩnh vực.