Đảng ủy Bộ Nội vụ triển khai chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương

Sáng 18/9, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của các đảng uỷ trực thuộc.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Nguyễn Đức Phong cùng các lãnh đạo các Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐU và Công văn số 418-CV/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức một điểm cầu trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tại điểm cầu trực tiếp của Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nguyễn Ngọc Hưng, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Trịnh Thị Lan Anh tham dự.

Điểm cầu trực tuyến của Đảng ủy Bộ Nội vụ (Ảnh: Phương Nhung).

Tại điểm cầu Đảng uỷ Bộ (số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội), Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh chủ trì. Tham dự trực tuyến còn có lãnh đạo, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Bộ, đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, hội nghị tập trung vào các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, có quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, xác định hệ thống tổ chức đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Bỏ quy định về tổ chức đảng cấp huyện gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe quy định Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện quy định về thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu, để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị của Đảng; những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục, nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ cho hay, Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt của chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình của chi bộ và tổ chức đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, các nội dung quán triệt, triển khai, thực hiện này là những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trang bị những vấn đề mới về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị cũng nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Anh Trường trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 294-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng, các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.