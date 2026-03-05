BHXH TPHCM:
Chi trả tiền bù trượt giá năm 2026 trước ngày 13/3
(Dân trí) - BHXH TPHCM đang tiến hành tính toán, điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH theo hệ số trượt giá mới để chi trả tiền bù trượt giá cho các trường hợp đã hưởng chế độ trong tháng đầu năm.
Theo BHXH TPHCM, thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh để làm căn cứ giải quyết và chi trả các chế độ BHXH trong năm 2026.
Cụ thể, hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng làm căn cứ đóng và hưởng BHXH năm 2026 sẽ thực hiện theo Công văn số 340/BHXH-CSXH ngày 3/2/2026 của BHXH Việt Nam.
Cụ thể như sau:
Đối với các hồ sơ phát sinh từ đầu năm 2026 đến trước khi Công văn số 340/BHXH-CSXH được ban hành, BHXH TPHCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh theo đúng hướng dẫn.
Trên địa bàn do BHXH TPHCM quản lý có 13.358 hồ sơ (trong đó có 1.224 hồ sơ lương hưu, 12.112 hồ sơ BHXH một lần, 22 hồ sơ trợ cấp tuất một lần) thuộc trường hợp được điều chỉnh.
Dự kiến, các trường hợp được điều chỉnh, chi bù trượt giá sẽ được chi trả cho các trường hợp nhận qua tài khoản xong trước ngày 13/3/2026.
Đối với các trường hợp nhận tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ chủ động thông tin đến người hưởng, thân nhân người hưởng nộp hồ sơ và tổ chức chi trả theo quy định.
Theo BHXH TPHCM, việc điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH theo chỉ số giá tiêu dùng từng thời kỳ nhằm bảo đảm giá trị thực của số tiền đã đóng BHXH, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Mức tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động là số tiền tuyệt đối nhưng được nhân thêm mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH (còn gọi là hệ số trượt giá) để bù đắp lại tỷ lệ mất giá của đồng tiền theo thời gian.
Khi tính thêm hệ số trượt giá tại thời điểm thực hiện chế độ BHXH (hưu trí, tử tuất, rút BHXH một lần...), mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động sẽ cao hơn số tiền thực tế làm căn cứ tham gia BHXH mà họ đã đóng.
Hằng năm, cơ quan quản lý nhà nước sẽ ban hành hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH mới áp dụng cho cả năm.
Những hồ sơ đã giải quyết trong tháng 1/2026 chưa được tính hệ số trượt giá vì hệ số năm 2025 đã hết hiệu lực nhưng hệ số năm 2026 chưa được ban hành. Do đó, khi có hệ số trượt giá năm 2026, những hồ sơ này sẽ được tính lại, chi trả thêm phần chênh lệch (gọi là tiền bù trượt giá).