Chi trả tiền bù trượt giá năm 2026 trước ngày 13/3

BHXH TPHCM sẽ chi trả tiền bù trượt giá trước ngày 13/3 (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo BHXH TPHCM, thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh để làm căn cứ giải quyết và chi trả các chế độ BHXH trong năm 2026.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng làm căn cứ đóng và hưởng BHXH năm 2026 sẽ thực hiện theo Công văn số 340/BHXH-CSXH ngày 3/2/2026 của BHXH Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Đối với các hồ sơ phát sinh từ đầu năm 2026 đến trước khi Công văn số 340/BHXH-CSXH được ban hành, BHXH TPHCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh theo đúng hướng dẫn.

Trên địa bàn do BHXH TPHCM quản lý có 13.358 hồ sơ (trong đó có 1.224 hồ sơ lương hưu, 12.112 hồ sơ BHXH một lần, 22 hồ sơ trợ cấp tuất một lần) thuộc trường hợp được điều chỉnh.

Dự kiến, các trường hợp được điều chỉnh, chi bù trượt giá sẽ được chi trả cho các trường hợp nhận qua tài khoản xong trước ngày 13/3/2026.

Đối với các trường hợp nhận tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ chủ động thông tin đến người hưởng, thân nhân người hưởng nộp hồ sơ và tổ chức chi trả theo quy định.

Theo BHXH TPHCM, việc điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH theo chỉ số giá tiêu dùng từng thời kỳ nhằm bảo đảm giá trị thực của số tiền đã đóng BHXH, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.