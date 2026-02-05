Mức tiền bù trượt giá khi tính chế độ bảo hiểm xã hội năm 2026

Cuối tháng 1, anh Huân nhận tiền rút BHXH một lần và nhận thấy số tiền thực nhận thấp hơn so với số tiền anh tính toán. Nêu thắc mắc trên một diễn đàn công nhân, anh Huân được giải thích là số tiền trên chưa tính thêm tiền bù trượt giá (hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH).

Theo quy định, mức hưởng chế độ BHXH một lần của người lao động được xác định theo thời gian đóng BHXH và mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Mức tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động là số tiền tuyệt đối nhưng được nhân thêm mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH (còn gọi là hệ số trượt giá) để bù đắp lại tỷ lệ mất giá của đồng tiền theo thời gian.

Khi tính thêm hệ số trượt giá tại thời điểm làm thủ tục rút BHXH một lần, mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động sẽ cao hơn số tiền thực tế làm căn cứ tham gia BHXH mà họ đã đóng.

Hằng năm, cơ quan quản lý nhà nước sẽ ban hành hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH mới áp dụng cho cả năm.

Những hồ sơ đã giải quyết trong tháng 1 chưa được tính hệ số trượt giá vì hệ số năm 2025 đã hết hiệu lực nhưng hệ số năm 2026 chưa được ban hành.

Ngày 3/2, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn về hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ giải quyết và điều chỉnh mức hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động trong năm 2026.

Theo văn bản trên, trong năm 2026, hệ số điều chỉnh tiền lương tháng, thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

Bạn đọc có thể theo dõi chi tiết mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2026 TẠI ĐÂY.

Hệ số điều chỉnh năm 2026 đã được BHXH Việt Nam thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân.

Các hồ sơ giải quyết chế độ BHXH từ nay sẽ thực hiện theo hệ số điều chỉnh mới. Những hồ sơ đã giải quyết (trong năm 2026 và trước thời điểm hệ số điều chỉnh năm 2026 được ban hành) sẽ được cơ quan BHXH tính thêm và chi trả số tiền chênh lệch (gọi là tiền bù trượt giá).