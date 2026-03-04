Nam lao động 61 tuổi 6 tháng, đóng BHXH 16 năm hưởng lương hưu thế nào?

Gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, bà Thảo cho biết doanh nghiệp của bà có một lao động nam sinh ngày 30/11/1964, được xác định đủ tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng vào ngày 1/6/2026. Tính tới thời điểm đó, thời gian đóng BHXH của lao động trên là 16 năm.

Theo bà Thảo, từ trước đến nay doanh nghiệp giải quyết cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019. Tuy nhiên, Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 lại chỉ dẫn chiếu theo Luật BHXH năm 2014, trong khi luật này đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thay thế bằng Luật BHXH năm 2024.

Bà Thảo hỏi: “Như vậy, doanh nghiệp sẽ ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2026 do người lao động đã đủ 15 năm đóng BHXH theo Luật BHXH năm 2024 và đủ tuổi nghỉ hưu; hay doanh nghiệp chỉ ra quyết định nghỉ việc do đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ số năm đóng BHXH là 20 năm theo Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019”.

Điều kiện nghỉ hưu hiện được tính theo Luật BHXH năm 2024 (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Trả lời bà Thảo, BHXH TPHCM cho biết những trường hợp lao động phải nghỉ việc khi đến tuổi nghỉ hưu được giải quyết dựa trên căn cứ Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) và Điều 1 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết Điều 169 Bộ luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu).

Theo Luật BHXH năm 2024, điều kiện nghỉ hưu là người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tuổi nghỉ hưu theo quy định được quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP với lộ trình cụ thể như sau:

Do đó, từ ngày 1/7/2025, BHXH TPHCM đề nghị đơn vị tham khảo các quy định nêu trên để ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho người lao động.

Về trường hợp của lao động nam trên (sinh ngày 30/11/1964 và thời gian đóng BHXH là 16 năm), đối chiếu quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu từ ngày 1/6/2026. Vì vậy, đơn vị cần ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2026 cho ông ấy.