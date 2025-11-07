Cán bộ Nội vụ kể 60 ngày sáng tối lăn lộn cùng bộ máy mới ở xã, phường

Cán bộ địa phương coi như người nhà

Sau 2 tháng biệt phái tại TPHCM để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Mai Đức Thiện cho biết, đây là trải nghiệm thực tiễn quý giá, mang lại nhiều bài học thiết thực cho cả cán bộ trung ương và chính quyền thành phố.

Ông Thiện đánh giá, giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại TPHCM phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc ở hầu hết các lĩnh vực.

“Từ tổ chức bộ máy, nhân sự, trụ sở làm việc, phương tiện đến hệ thống dữ liệu, áp lực chuyển đổi số… mỗi vấn đề đều có những góc cạnh riêng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương để tháo gỡ”, ông nói.

Trong thời gian công tác, các cán bộ biệt phái của Bộ Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát và hướng dẫn xử lý nhiều nội dung vướng mắc liên quan đến pháp lý và tổ chức.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện làm việc tại địa phương (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhiều vấn đề cụ thể như số lượng cấp phó, cơ cấu kế toán, quy trình ban hành văn bản hay phân cấp thẩm quyền đã được tháo gỡ kịp thời.

“Từ những vấn đề phát sinh ở TPHCM, chúng tôi tổng hợp, báo cáo Bộ để có hướng dẫn thống nhất, giúp các địa phương khác thuận lợi hơn trong quá trình triển khai”, ông Thiện cho biết.

Theo ông Thiện, kết quả lớn nhất của đợt biệt phái không chỉ nằm ở những văn bản hay giải pháp cụ thể mà còn ở tinh thần đồng hành, chia sẻ giữa cán bộ Trung ương và địa phương.

“Anh em ở cơ sở rất cầu thị, trách nhiệm và luôn nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn để công việc trôi chảy hơn. Ngay từ lần đầu gặp, anh em ở cơ sở hầu hết đã xem chúng tôi như người thân trong gia đình, từ đó thoải mái trao đổi những khó khăn, vướng mắc thực tế trên địa bàn, để hướng đến lợi ích chung là phục vụ người dân”, ông Thiện khái quát.

Ấn tượng nhất với Phó Vụ trưởng là tinh thần làm việc của cán bộ, công chức TPHCM. Trong số đó, ông kể đã nhiều lần chứng kiến cán bộ Sở Nội vụ thành phố làm việc, chuẩn bị các đề án từ 5h đến tối muộn.

Ai nấy đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành khối lượng công việc tăng cao khi vận hành mô hình chính quyền mới và hợp nhất, sáp nhập các địa phương.

“Một số lãnh đạo UBND phường, xã, phòng chuyên môn vừa điều hành công việc, vừa trực tiếp khảo sát tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Có lãnh đạo ban ngày quản lý công việc ở cơ quan, chiều họp với đoàn biệt phái của Bộ Nội vụ, tối vẫn mang hồ sơ về nhà ngồi ký để kịp tiến độ công việc. Có thể nói thời gian qua, cán bộ vất vả, áp lực hơn trước nhưng anh em vẫn giữ được sự năng động, chịu khó và hết lòng vì mục tiêu chung”, ông cho hay.

Sáng kiến phục vụ người dân tốt hơn

Sau ngày 3/11, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh trở lại công việc thường xuyên ở Bộ Nội vụ. 2 tháng về Hải Phòng hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua là thời gian đáng nhớ đối với bà.

Đến nay, bước đầu chính quyền địa phương mới tại đây đã đi vào hoạt động ổn định, song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nữa.

Khi được tăng cường về địa phương này, bà Hải Anh cho biết, Hải Phòng đã rất quyết liệt, có những chỉ đạo sát sao để vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Với những xã, phường còn thiếu nhân sự, địa phương đã xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp thành phố xuống cơ sở.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Có chuyến đi "nằm vùng" ở địa phương dài ngày như vậy, những cán bộ của Bộ Nội vụ như bà có thời gian đồng hành, làm việc cùng cán bộ, công chức địa phương. Vì lẽ đó, những công chức ở đây cảm thấy gần gũi, thân thiết và sẵn sàng chia sẻ, trao đổi thẳng thắn với đại diện Bộ Nội vụ.

Sau khi đi thực tế tại gần 30 xã, phường, bà Hải Anh nhận thấy tinh thần làm việc của các cán bộ, công chức không ngại vất vả, gian khó. Nhiều địa phương chủ động đổi mới cách làm, triển khai các phong trào hướng tới phục vụ người dân tốt hơn như “Thứ bảy thân thiện” ở phường Ngô Quyền, hay “Tiến Minh ngày mới” ở các phường, xã khác.

Một số địa bàn còn sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, lập fanpage, nhóm Zalo để tương tác với người dân; huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Kết thúc thời gian biệt phái, ông Mai Đức Thiện cho rằng đây là cơ hội để cán bộ Bộ Nội vụ hiểu rõ hơn thực tiễn vận hành chính quyền đô thị, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa cơ quan Trung ương và địa phương trong tiến trình cải cách hành chính.

“Trải nghiệm này giúp chúng tôi nhìn thấy rõ hơn nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở, từ đó xây dựng chính sách và hướng dẫn sát thực tiễn hơn”, ông nhấn mạnh.