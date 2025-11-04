Hoàn thành quy định vị trí việc làm của công chức trước ngày 15/12

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 593 liên quan đến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo Thông báo số 593, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nhằm đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở; khẩn trương trình Chính phủ nghị định về phân loại đơn vị hành chính, làm cơ sở cho việc bố trí, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm trước ngày 15/12; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, hoàn thành trước ngày 31/12.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước; chỉ đạo ban hành các nghị định hướng dẫn các luật đã có hiệu lực, chậm nhất là trước ngày 15/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; chỉ đạo và trực tiếp tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, rà soát việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục rà soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng nắm số liệu, chuẩn hóa thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành bảo đảm trong năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ và các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.