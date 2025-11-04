Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được Báo cáo số 0223/BC-UBND của UBND tỉnh Cà Mau về tình hình bố trí, sử dụng cán bộ, công chức.

Trong Báo cáo, tỉnh này đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách liên quan đến chế độ, phụ cấp, đãi ngộ cho cán bộ, công chức cấp xã để đảm bảo động viên kịp thời, nâng cao tinh thần làm việc và thu hút nhân sự chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

Báo cáo Chính phủ đề án tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Bộ Nội vụ đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có nội dung về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Thảo luận tại Quốc hội mới đây, đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương ngay đầu năm 2026 trong khi theo kế hoạch, việc này sẽ thực hiện vào tháng 7 năm sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ cân đối, xin ý kiến Quốc hội để tăng lương sớm hơn dự kiến.

Liên quan đến vấn đề tiền lương của khu vực công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, cải cách chính sách tiền lương đang được xây dựng theo một đề án tổng thể.

Bà cho biết Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, sau đó báo cáo Trung ương vào đầu năm 2026 để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Việc này cần thực hiện trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiền lương cải cách ngay thì chưa thể mà cần được tính toán rất kỹ lưỡng, thận trọng, chuẩn bị việc này thật căn cơ. “Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải theo lộ trình hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của Ngân sách Nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cải cách tiền lương phải gắn liền với hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng đội ngũ. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một cải cách sâu sắc, giúp tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng hiệu quả hoạt động, song cũng đặt ra yêu cầu mới về chính sách đãi ngộ cho người thực thi công vụ.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần sớm xác định vị trí việc làm, xây dựng chính sách lương, phụ cấp và đánh giá cán bộ theo kết quả công việc. Đó là điều kiện tiên quyết để mô hình mới thực sự vận hành hiệu quả.