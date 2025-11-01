Bố trí lại số cấp phó tại các phòng chuyên môn của UBND xã, phường

Theo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, số lượng phòng chuyên môn và tương đương cấp xã được quy định là 4 phòng, với tổng số cấp phó tối đa là 8 người. Trường hợp địa phương có số lượng phòng chuyên môn ít hơn 2, tổng số cấp phó được xác định theo tỷ lệ 2 người/phòng nhân với số lượng phòng và tương đương.

UBND tỉnh giao quyền cho các xã, phường quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng phòng chuyên môn và tương đương, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó được quy định.

Công văn nêu ví dụ, UBND xã A có 3 phòng chuyên môn gồm văn phòng HĐND và UBND, phòng kinh tế, phòng văn hóa - xã hội cùng trung tâm phục vụ hành chính công, tổng số cấp phó tối đa là 8 người.

Căn cứ vào khối lượng công việc và yêu cầu thực tế, UBND xã có thể phân bổ như sau: văn phòng HĐND và UBND (1 phó trưởng phòng), phòng kinh tế (3 phó trưởng phòng), phòng văn hóa - xã hội (3 phó trưởng phòng), Trung tâm Phục vụ hành chính công (1 phó giám đốc). Việc bố trí này bảo đảm đúng thẩm quyền và không vượt quá giới hạn cấp phó cho phép.

Đối với các xã như Phú Lý, ĐaK Lua, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương lập các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công theo chỉ đạo tại Văn bản số 7501 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đơn vị cần rà soát lại tình hình nhân sự thực tế, đồng thời xây dựng, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo cấp phó phù hợp, nhằm bảo đảm đủ nhân sự và hạn chế tình trạng khuyết cấp phó ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Về chức danh giám đốc, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, việc bổ nhiệm sẽ được căn cứ theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 29 của Chính phủ, cùng với hướng dẫn tại Công văn số 03 và Công văn số 11 của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Trước đó, Nghị quyết số 332 của Chính phủ nêu rõ, lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc và phó giám đốc. Phó chủ tịch UBND cấp xã không kiêm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Phó giám đốc được xác định là tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường để rà soát và tham mưu tăng cường nguồn nhân lực, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Sở đồng thời có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và tổng hợp kết quả triển khai, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền quản lý.