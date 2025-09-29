“Bơi” trong công việc, công chức vẫn lo không hoàn thành nhiệm vụ

Đó là chia sẻ của Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Phạm Trung Giang khi trực tiếp về tỉnh Điện Biên nắm bắt tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nỗi lo sâu thẳm của công chức

Gần 1 tháng về địa phương, ông Giang đã đặt chân đến xã Mường Ảng, Búng Lao, Mường Nhé, Sín Thầu, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Toong… trực tiếp quan sát, trao đổi, chia sẻ với cán bộ, công chức nơi đây.

Về cơ bản, chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Điện Biên đã đi vào hoạt động ổn định. Các xã chủ động sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và tổ chức bộ máy. Đến nay tỉnh đã cơ bản khắc phục những khó khăn để hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Búng Lao (Ảnh: Báo Điện Biên).

Qua trao đổi với địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ nhận thấy các xã tập trung, ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính và công việc liên quan đến người dân, tổ chức một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, nhiều xã xuất hiện tình trạng thiếu công chức ở các vị trí chuyên ngành như: công nghệ thông tin, kế toán, chuyển đổi số, giáo dục. Ông Giang nêu điển hình như phòng văn hóa - xã hội gần như không có cán bộ giáo dục phụ trách.

Qua ghi nhận thực tế, vị này cho biết phòng kinh tế, văn hóa – xã hội là những nơi ngổn ngang công việc, gồm nhiệm vụ của cấp xã trước đây cùng với các đầu việc được phân cấp, phân quyền từ cấp huyện cũ về.

Theo ông Giang, trong các báo cáo, cán bộ, công chức sẽ đều cho biết cố gắng hoàn thành, đáp ứng công việc. Tuy nhiên qua nắm bắt tâm tư, họ cũng khá lo lắng trước khối lượng công việc lớn như vậy.

“Để hoàn thành công việc, cán bộ làm ngày làm đêm và gần như không có ngày nghỉ”, ông Giang chia sẻ.

Trước những khó khăn ban đầu, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều đoàn công tác về cấp xã để nắm bắt tình hình, tham mưu cho tỉnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ về những nơi còn thiếu hụt. Từ đó, cấp cơ sở khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, đảm bảo vận hành chính quyền mới hiệu lực, hiệu quả hơn.

Công chức có trình độ nhưng thiếu chuyên môn sâu

So với các tỉnh miền núi thì chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Kiên cho biết, tỉnh Hưng Yên có nhiều thuận lợi trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, tổ chức nhiều đợt công tác nắm bắt, kiểm tra từng xã để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Cùng với những chuyến đi trực tiếp, Sở Nội vụ tỉnh cũng tổ chức những buổi trao đổi trực tuyến với 104 xã trực thuộc để giải đáp các vướng mắc thường gặp.

“Về tổng quan, lãnh đạo, chính quyền tỉnh quan tâm, quyết tâm thực hiện để đạt được kết quả cao nhất khi vận hành chính quyền mới. Tuy nhiên vẫn có những vướng mắc khách quan, những vấn đề chung nhiều địa phương gặp phải”, ông Kiên cho hay.

Điển hình, chuyên viên Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, hầu hết công chức xã đều có trình độ đại học và sau đại học. Tuy nhiên, một số công chức xã cũ chưa đáp ứng được ngay yêu cầu công việc. Vẫn còn nghịch lý thừa công chức có chuyên ngành chung nhưng thiếu công chức được đào tạo chuyên ngành sâu như công nghệ thông tin, kế toán...

Nhiều tỉnh thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức về cấp xã (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cùng với việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, tỉnh cũng yêu cầu các xã đăng ký nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức còn thiếu gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, phân loại, điều chỉnh lại cho hài hòa.

Liên quan đến tình hình phân bổ biên chế cấp xã sau sáp nhập, ông Kiên cho biết, số lượng công chức của cấp xã phần lớn nhiều hơn quy định tối thiểu. Không ít xã đã điều tiết về đúng 32 biên chế theo số khung được các cấp có thẩm quyền hướng dẫn…

Còn xét về khối lượng công việc, chuyên viên Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, công chức của xã nào cũng gặp tình trạng quá tải. Đội ngũ này cũng thay đổi tác phong “hết việc chứ không hết giờ”, cố gắng xử lý nhanh nhất đầu việc, đặc biệt thủ tục hành chính.

Ông Giang, ông Kiên là hai trong số 34 cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ được điều động về địa phương hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, cán bộ, công chức luân chuyển đợt này xác định “đi phải giành thắng lợi trở về”. Danh dự và lòng tự trọng trong mỗi người là điều trên hết. Sự tự trọng không chỉ cho chính mình, mà còn cho toàn bộ Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng nêu mục tiêu cao nhất đối với cán bộ, công chức cần tập trung cao độ hỗ trợ cho xã, phường. Từ đó, mỗi người cùng đồng hành, hướng dẫn, cùng làm với công chức ở cấp này.