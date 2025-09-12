Hàng trăm công chức, viên chức trẻ, có năng lực biệt phái về xã phường

Ưu tiên cán bộ có trình độ, năng lực về cấp xã

Trao đổi về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Quốc Hữu cho biết, cơ bản chính quyền địa phương mới đã vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trong đó, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động sắp xếp, phân công công chức đảm nhận các nhiệm vụ.

Ông Hữu ghi nhận phản ánh từ chính những người trong cuộc, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cán bộ xã đã chủ động sắp xếp công việc, phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả hơn.

Để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, công chức cơ sở, Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn về việc tăng cường nguồn nhân lực cho các xã, phường.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Quốc Hữu (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh được chỉ đạo bố trí khoảng 5% công chức, viên chức từ các sở, ngành xuống tăng cường tại xã, phường.

"Đặc biệt, chúng tôi đã điều động, biệt phái, ưu tiên nhân lực trẻ, trình độ đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính… tăng cường về cấp xã nhằm khắc phục thiếu hụt nhân lực và nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp", ông Hữu cho hay.

Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên thông tin thêm, công chức, viên chức biệt phái cần có thời gian công tác còn ít nhất 10 năm, với sự ưu tiên đặc biệt dành cho cán bộ trẻ.

Địa phương này cũng bố trí cán bộ có chuyên ngành đang thiếu hụt tại cơ sở như: Kế toán, kiểm toán, tài chính; công nghệ thông tin, tin học, máy tính; đất đai; xây dựng, giao thông; luật.

Ngoài ra, Sở này còn phối hợp với Đại học Thái Nguyên nghiên cứu phương án cử sinh viên có học lực tốt và chuyên ngành phù hợp (như kế toán, kiểm toán, tài chính; công nghệ thông tin, tin học, máy tính; đất đai; xây dựng, giao thông; luật) đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa tại các xã, phường, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.

Đến nay, cấp xã đã tiếp nhận 238 cán bộ từ các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Riêng trong tháng 7, tháng 8, tỉnh đã thực hiện điều động đối với 158 người, trong đó có 43 chuyên ngành kế toán, 20 chuyên ngành về chuyển đổi số, 7 chuyên ngành địa chính, 8 chuyên ngành xây dựng; còn lại là các chuyên môn khác.

Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết, tỉnh còn chú trọng điều động, tiếp nhận giữa các đơn vị cấp xã, từ nơi thừa sang nơi thiếu (hoặc nơi thừa cơ cấu sang nơi thiếu cơ cấu) và biệt phái làm công chức cấp xã. Công tác sắp xếp cán bộ cấp xã, phường sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới.

Năm nay, cấp tỉnh được tạm giao 11.645 biên chế và cấp xã cũng được tạm giao 29.370 biên chế (trong đó cán bộ, công chức là 4.930 biên chế và 24.440 người làm việc). Tính đến ngày 30/8, số lượng cán bộ, công chức, người làm việc có mặt là 37.977 biên chế.

Bước đi để đào tạo cán bộ

Mới đây, tỉnh Bắc Ninh cũng biệt phái 32 viên chức thuộc 6 đơn vị có chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin từ các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh về công tác tại UBND các xã, phường; thời gian biệt phái 1 năm. Đây cũng là đợt 2 tỉnh này thực hiện đưa cán bộ của tỉnh về địa phương.

Cụ thể, Sở Xây dựng có 6 viên chức; Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 có 4 viên chức; Ban Quản lý dự án Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 có 5 viên chức; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 có 9 viên chức; Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 4 viên chức; Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 4 viên chức đến nhận nhiệm vụ tại 30 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định biệt phái cho công chức, viên chức (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh).

UBND tỉnh cũng đề nghị các cán bộ được điều động, biệt phái nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cán bộ cần khẳng định chương trình biệt phái là một bước đi quan trọng trong quá trình đào tạo cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cơ sở, đây là vì nhiệm vụ cao cả và sự phát triển chung của tỉnh.

Các cán bộ biệt phái cần xác định tinh thần làm việc nỗ lực, trách nhiệm hết mình, dấn thân cống hiến. Phát huy khả năng chuyên môn được đào tạo và kinh nghiệm từ cấp tỉnh, đồng thời cần cập nhật, học tập và tiếp nhận nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở theo đúng vị trí việc làm.