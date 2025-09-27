100 công chức dư thừa được phân bổ về xã, phường

Khắc phục tình trạng cán bộ thừa, thiếu cục bộ

Để kịp thời tăng cường năng lực cho cấp xã, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ Trần Việt Cường cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch để kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho các xã, phường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, sáp nhập.

Cụ thể, tỉnh Phú Thọ đã điều động 102 cán bộ công chức khối chính quyền, 38 cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã. Bên cạnh đó, 150 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã để giúp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 3-6 tháng.

Phú Thọ trao quyết định điều động đối với các cán bộ công chức về cấp xã công tác (Ảnh: NVCC).

Qua rà soát, tỉnh này cũng điều động khoảng 100 công chức từ xã, phường đang dư thừa sang xã đang thiếu hụt nhân sự.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, việc cơ cấu, sắp xếp lại công chức, viên chức ở cấp xã hướng đến mục tiêu đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ này cũng góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, nhất là các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn sâu như: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng....

"Việc điều động công chức về cấp xã được xác định rõ thẩm quyền, lộ trình, quy trình thực hiện gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan", ông Cường cho biết.

Nội dung này cũng thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, công tâm; không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tạo môi trường để công chức phát huy năng lực

Căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí việc làm, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, ông Trần Việt Cường chia sẻ, sẽ ưu tiên các xã, phường chưa bố trí đủ chỉ tiêu so với định mức dự kiến đến năm 2030, tiếp đến là các lĩnh vực cần thiết, cấp bách để cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ theo thẩm quyền…

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng cho biết sẽ tăng cường thực hiện tiếp nhận viên chức thành công chức đối với các trường hợp là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Tỉnh này cũng gắn điều động, biệt phái với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức lâu dài.

Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ Trần Việt Cường (Ảnh: Lệ Thủy).

Phú Thọ cũng sẽ thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp lý đối với công chức, viên chức điều chuyển về công tác tại cấp xã, tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn đã được đào tạo.

Ông Cường cho hay, việc điều động, biệt phái công chức, viên chức theo quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu công chức, viên chức sẽ kịp thời tăng cường năng lực cho cấp xã, khắc phục những khó khăn hiện nay.

Cùng với việc tăng cường, điều động, biệt phái gần 400 công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan theo ngành dọc tiến hành tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.