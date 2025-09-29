Loạt chính sách về tăng lương, phụ cấp để giữ chân công chức giỏi

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức.

Theo đó, cử tri tỉnh này nêu, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc bỏ cấp huyện, sát nhập cấp tỉnh, cấp xã, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động.

Để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các chính sách để giữ công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tránh tình trạng “chảy máu chất xám” trong khu vực công, đồng thời thu hút nhân tài vào hệ thống chính trị.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Trong đó, nghị định quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính sách cụ thể gồm: Phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng; tôn vinh, khen thưởng; chính sách về nghi dưỡng; chế độ phúc lợi và các chính sách khác.

Bên cạnh đó, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP2 đã quy định các chính sách cho người có năng lực, phẩm chất nổi trội, gồm: Được nâng lương vượt một bậc, được hưởng tiền thưởng theo thành tích xuất sắc; được ưu tiên quy hoạch, đảo tạo, bồi dưỡng, bố trí vào vị trí lãnh đạo, quản lý; được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, thực hiện Kết luận số 83-KL/TW3, Kết luận số 186-KL/TW4, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.