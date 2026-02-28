Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát phụ cấp đặc biệt của công chức

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 1370/BNV-CTL&BHXH về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặc biệt.

Theo đó, công văn dẫn nội dung Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH-UBDT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Cùng với đó là Thông tư số 24/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1.

Từ những nội dung trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố đánh giá tình hình thực hiện; rà soát lại tên gọi (xã, thôn nếu có), mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập và mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập quy định tại 2 thông tư nêu trên.

Trường hợp sau khi rà soát nếu phát hiện còn thiếu hoặc nhầm tên đơn vị hoặc các mức phụ cấp tại 2 thông tư chưa phù hợp theo nguyên tắc nêu tại Công văn số 7058/BNV- CTL&BHXH thì đề nghị UBND tỉnh, thành phố có văn bản gửi về Bộ Nội vụ.

Trong đó, cần thống kê chính xác tên đơn vị (xã, thôn) được áp dụng phụ cấp; mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập, đề xuất mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Rà soát lại phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt đối với công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Đối với trường hợp bổ sung mới đơn vị hành chính được áp dụng phụ cấp đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC- UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Thông tư số 09/2005/TT- BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và khoản 3, khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Yêu cầu này nhằm thực hiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ), Quyết định số 112/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Từ đó, hướng đến mục tiêu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bảo đảm chính xác đúng đối tượng, đúng địa bàn và các mức phụ cấp.