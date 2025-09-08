Bộ Nội vụ trả lời về chế độ tập sự khác biệt với công chức xã sau ngày 1/7

Gửi phản ánh đến Bộ Nội vụ, bà Việt Huyền đề nghị Bộ hướng dẫn về việc thực hiện chế độ đối với công chức được tuyển dụng vào đơn vị hành chính cấp xã (cũ) theo diện tập sự trước ngày 1/7/2025.

Bà Huyền lấy trường hợp cụ thể là được tuyển dụng từ ngày 1/8/2024 và thực hiện chế độ tập sự trong 1 năm, hết tập sự vào thời điểm 1/8/2025.

Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức mới và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, người đang thực hiện chế độ tập sự sẽ được xếp vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Điều bà Huyền thắc mắc là những trường hợp này có được hưởng 100% lương theo ngạch tuyển dụng từ ngày 1/7/2025 hay tiếp tục hưởng 85% mức lương theo chế độ tập sự cho đến hết thời gian tập sự?

Từ ngày 1/7/2025 không còn chế độ lương tập sự 85% (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trả lời bà Huyền, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp này được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2025, người đang thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật Cán bộ, công chức năm 2019) được xếp vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Việc nhận xét, đánh giá đối với thời gian tập sự trước ngày 1/7/2025 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP) và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP.

Trường hợp cấp có thẩm quyền đánh giá, nhận xét không đạt yêu cầu (chỉ áp dụng đối với người có thời gian tập sự từ 6 tháng trở lên tính đến ngày 30/6/2025) thì thực hiện hủy bỏ quyết định tuyển dụng theo quy định.

Căn cứ vào quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp bà Huyền được đánh giá đạt yêu cầu, được bố trí vào vị trí việc làm ở cấp xã mới kể từ ngày 1/7/2025 thì được hưởng 100% mức lương tương ứng với ngạch chuyên viên (kết thúc chế độ tập sự từ ngày 1/7/2025).