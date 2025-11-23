Kiện toàn đội ngũ cấp xã, hoàn tất xử lý vướng mắc trước 31/12

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Văn bản chỉ đạo hỏa tốc do Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Thị Thanh Trà ký, yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện.

Theo đó, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản tháo gỡ khó khăn trước 31/12 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự cấp xã

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Các địa phương tiếp tục bố trí, bổ sung đầy đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị, kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tinh thần chỉ đạo chung.

Văn bản cũng yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; bổ sung nhân lực có chuyên môn ở cấp xã, nhất là các lĩnh vực có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế.

Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương cho cán bộ, công chức phải di chuyển công tác xa đến trung tâm hành chính mới trong những năm đầu.

Các địa phương tiếp tục bố trí, bổ sung đầy đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã (Ảnh minh họa: DT).

Rà soát trụ sở, tài sản công và điều kiện làm việc

Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Đối với trang thiết bị, phương tiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin, văn bản nêu rõ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối. Các địa phương phải hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền địa phương.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết hồ sơ nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thành xử lý khó khăn trước tháng 12/2025

Văn bản của Ban Chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cấp xã cần được tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, phải có văn bản đề nghị Bộ quản lý ngành xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2025 không còn khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở địa phương.