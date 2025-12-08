Chủ tịch xã được tăng lương ra sao khi dự kiến điều chỉnh phụ cấp?

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 mức phụ cấp đối với từng chức danh: Các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TPHCM và các xã, phường, đặc khu còn lại.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ.

Dự kiến tăng mức phụ cấp của các chức danh lãnh đạo cấp xã (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Cụ thể, riêng phụ cấp của chủ tịch UBND xã mới được đề xuất là 0,6. Mức 0,7 được áp dụng cho chức danh này ở Hà Nội và TPHCM. Mức này đang cao hơn 0,35-0,45 so với quy định hiện hành.

Hiện nay, mức lương của công chức cấp xã năm 2025 được thực hiện theo cách tính lương đối với công chức xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp (ngày 1/7/2025).

Cụ thể, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức ở xã được thực hiện theo công thức sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, hệ số lương của chủ tịch UBND xã là 2,15 và 2,65.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, mức lương của chủ tịch UBND xã lần lượt là: 5,031 triệu đồng và 6,21 triệu đồng. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền lương tăng thêm khác.

Theo đề xuất mức phụ cấp mới của chủ tịch UBND xã, phường, thu nhập của nhóm này sẽ tăng lên từ 819.000 đồng đến 1,053 triệu đồng nếu áp dụng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng.

Ngoài chức danh chủ tịch UBND xã, các chức danh như phó chủ tịch UBND xã, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc UBND xã cũng được đề xuất tăng mức phụ cấp. Như vậy, quy định này được thông qua thì ngay từ ngày 1/1/2026 thu nhập các chức danh lãnh đạo cấp xã được điều chỉnh.