Bộ Nội vụ hướng dẫn tính phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách

Nhiều cán bộ không chuyên trách thắc mắc về tiền lương và phụ cấp sau ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, ông Phùng cho biết: “Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) có tiếp nhận 6 người hoạt động không chuyên trách về thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Văn phòng Đảng ủy xã”.

Tuy nhiên, Văn phòng Đảng ủy xã Đắk Wil chưa biết chi trả phụ cấp cho 6 trường hợp trên như thế nào. Do đó, ông Phùng đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về việc tính phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách để cán bộ yên tâm công tác.

Trả lời ông Phùng, Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp này đã được hướng dẫn tại văn bản số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 do Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) ban hành. Văn bản này hướng dẫn một số nội dung áp dụng với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục bố trí tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới (cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương) hoặc tham gia các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đến trước ngày 31/5/2026 thì tiếp tục được hưởng phụ cấp, các chế độ, chính sách đã được HĐND cấp tỉnh ban hành.

Như vậy, đối với những người hoạt động không chuyên trách đang được phân công nhiệm vụ giúp việc cho Văn phòng Đảng ủy xã Đắk Wil thì tiếp tục được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách theo quy định của HĐND tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP.

Trước ngày 1/7, bà Huyền là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã là Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra với hệ số 1,4. Sau ngày 1/7, bà Huyền được điều động đến công tác tại một xã khác.

Bà Huyền hỏi: “Vậy tại xã mới, tôi còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bán chuyên trách xã với chức danh kiêm nhiệm là Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra xã nữa không?”.

Tương tự bà Huyền, ông Ích giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban MTTQ xã, kiêm nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã và được hưởng các phụ cấp chức danh trên.

Ông Ích hỏi: “Sau khi sáp nhập, tôi chuyển sang lĩnh vực công tác thuộc khối ủy ban kiểm tra đảng ủy xã. Vậy tôi có còn được hưởng các khoản lương, phụ cấp như trước khi sáp nhập hay không?”.

Về các trường hợp trên, Bộ Nội vụ cho biết đã được quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Theo đó, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 quy định: “Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, Ban Chỉ đạo đã có các công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025 hướng dẫn thực hiện (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.