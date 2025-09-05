Bộ Nội vụ hướng dẫn tính phụ cấp tiền lương cán bộ sau sáp nhập

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, bà Loan (một cán bộ trong lực lượng công an) thắc mắc về quy định giữ nguyên phụ cấp và tiền lương trong 6 tháng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo bà Loan, Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 15/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cán bộ, công chức, viên chức được giữ nguyên lương và phụ cấp trong 6 tháng kể từ khi có quyết định bố trí công tác mới sau sáp nhập.

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an hiện chưa có hướng dẫn cụ thể áp dụng quy định này. Do đó, bà đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công an sau sáp nhập.

Trả lời bà Loan, Bộ Nội vụ cho biết vào ngày 9/8, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã có Văn bản số 16/CV-BCĐ về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong văn bản này đã có hướng dẫn về phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh ở Mục 1.

Theo hướng dẫn tại Mục 1 Văn bản số 16/CV-BCĐ, hiện nay có 18 chế độ phụ cấp lương. Cụ thể như sau:

Trong Văn bản số 16/CV-BCĐ, Ban Chỉ đạo cho biết trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, Ban Chỉ đạo ban hành Văn bản số 16/CV-BCĐ để thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Tại Mục 2 Văn bản số 16 còn hướng dẫn rõ việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với những trường hợp tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng khi được bố trí về đơn vị mới.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số 18 phụ cấp lương trong danh sách trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Trong Văn bản số 16, Ban Chỉ đạo nêu ví dụ: “Trước sắp xếp, công chức A thuộc Thanh tra cấp huyện đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra mức 25% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Sau sắp xếp, được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức cấp xã thì được giữ nguyên phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra mức 25% nêu trên trong 6 tháng”.