Bộ Nội vụ hướng dẫn điều kiện viên chức được tiếp nhận làm công chức

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể về đối tượng tiếp nhận vào làm công chức và thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ công chức của HĐND.

Việc này nhằm phúc đáp ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc triển khai Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Về đối tượng tiếp nhận vào làm công chức, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, trường hợp quy định đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức nếu có đủ các điều kiện sau:

Người có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật; có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định).

Làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Các trường hợp trên bao gồm: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức.

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể về đối tượng tiếp nhận vào làm công chức (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày Nghị định 170/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đăng ký hợp đồng lao động làm việc tại xã (trước 1/7) vào làm việc tại xã.

Như vậy, người được tiếp nhận vào công chức ở vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học đủ 5 năm trở lên, làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để tiếp nhận vào làm công chức, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc tuyển dụng vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn thẩm quyền thực hiện các nội dung quản lý cán bộ, công chức của HĐND.

Theo đó, việc xác định thẩm quyền thực hiện các nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định đối với các chức vụ, chức danh của cơ quan, đơn vị của HĐND như: Phó chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và công chức thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã; trưởng, phó các ban của HĐND xã thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Điều 15, Điều 18, Điều 21, Điều 24, Điều 27 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH142; Nghị định số 170/2025/NĐ-CP và các quy định liên quan.