Điều kiện chuyển đổi viên chức thành công chức sau sáp nhập

Ông Thái đang là viên chức tại một trường cao đẳng công lập ở TPHCM. Trong giai đoạn từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2022, ông Thái là công chức tại một ban quản lý trực thuộc UBND Thành phố. Sau đó, ông có 1 năm làm việc tại doanh nghiệp nhà nước trước khi chuyển sang làm viên chức ở trường cao đẳng.

Hiện cơ quan cũ của ông Thái (ban quản lý) có nhu cầu tuyển dụng công chức cho vị trí mà ông Thái từng làm. Ông cũng có nguyện vọng chuyển từ vị trí viên chức hiện nay về làm công chức ở cơ quan cũ.

Ông Thái hỏi: “Tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận chuyển đổi từ viên chức sang công chức tại cơ quan cũ theo quy định trong Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 170) không?”.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: “Trường hợp ông Thái đang là viên chức nhưng trước đó từng là công chức, nếu được tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định 170”.

Theo đó, người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại cơ quan, tổ chức khác; phải có quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Việc chuyển đổi từ viên chức thành công chức cần nhiều điều kiện (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Khác với ông Thái, ông Quyền công tác tại UBND phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM cũ) với chức danh cán bộ phụ trách kinh tế (cán bộ không chuyên trách) từ tháng 9/2014.

Đến tháng 10/2022, ông tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố và trúng tuyển, công tác tại đây từ tháng 10/2022 cho đến nay.

Theo ông Quyền, thời gian ông tham gia bảo hiểm xã hội tại UBND phường Linh Chiểu là 8 năm 1 tháng và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố là 3 năm 1 tháng.

Ông Quyền hỏi: “Tôi có được cộng dồn thời gian công tác để được chuyển đổi từ viên chức sang công chức theo Nghị định 170 hay không?”.

Trả lời ông Quyền, Bộ Nội vụ cho biết tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170.

Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Những người được xét tiếp nhận vào làm công chức phải thuộc 8 nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 170, cụ thể như sau:

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170, trừ nhóm thứ 1 và thứ 5 thì 6 nhóm đối tượng còn lại (trong đó có nhóm viên chức) phải có điều kiện kèm theo.

Cụ thể, nhóm đối tượng thứ 2, 3, 4, 6, 7, 8 phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc nhóm thứ 2 đến thứ 8), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.