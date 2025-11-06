Mỗi công chức cấp xã phải làm cuộc cách mạng đổi mới chính mình

Sáng 6/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ mới về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; người có công.

Cuộc cách mạng tự thân từ tư tưởng tới chuyên môn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khái quát, nền hành chính Việt Nam đã có 80 năm vận hành theo mô hình chính quyền 4 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chỉ gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh/thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị tập huấn được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (Ảnh:HL).

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sự thay đổi này xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp xu thế chung của thế giới và nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Bản chất của mô hình mới là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phục vụ nhân dân từ trạng thái thụ động sang chủ động", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh.

Để thích ứng với sự thay đổi rất lớn này, Thứ trưởng quán triệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp xã phải tự thực hiện cuộc cách mạng đổi mới trong chính bản thân mình, từ tư tưởng, nhận thức, hành động đến học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ làm việc, tinh thần và văn hóa công vụ.

Khối lượng việc lớn tập trung ở xã, phường

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nhiệm vụ triển khai xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã rà soát, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định quy định nội dung phân cấp, phân quyền, phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với cấp xã đối với 6 lĩnh vực quản lý của Bộ phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các lĩnh vực bao gồm: Lĩnh vực người có công; lĩnh vực việc làm, an toàn lao động; lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; lĩnh vực tổ chức phi chính phủ; lĩnh vực thi đua, khen thưởng và lĩnh vực thanh niên, bình đẳng giới và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: HL).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2025/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Theo Thứ trưởng, trong mô hình mới hiện nay, phòng chuyên môn cấp xã được giao đảm đương nhiều nhiệm vụ mới đặc biệt trong các lĩnh vực về lao động, việc làm và người có công, đặt ra khối lượng lớn công việc với yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ, công chức, viên chức xã, phường, đặc khu.

Xuất phát từ ý nghĩa lịch sử của công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn, thách thức hiện nay của chính quyền cấp xã trong triển khai các nhiệm vụ mới, Bộ Nội vụ nhận định cần thiết phải tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với cán bộ cấp xã để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn bảo đảm hoạt động tại địa phương theo mô hình mới được thông suốt.

Lớp tập huấn được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của cán bộ cấp xã trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng cho biết, đây là cơ hội để các đơn vị hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến các địa phương. Do đó, ông đề nghị các giảng viên tập trung, truyền tải các nội dung sát với nhiệm vụ của cấp xã đối với từng lĩnh vực; dành thời gian thích đáng cho phần hỏi đáp.