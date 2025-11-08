Ưu tiên bố trí chức vụ cao hơn đối với cán bộ, công chức tăng cường về xã

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường quán triệt, chủ động triển khai kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công chức điều động, biệt phái về xã thiếu cán bộ được ưu tiên bố trí chức vụ cao hơn khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa bàn tăng cường (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bên cạnh kiện toàn, bổ sung đầy đủ các chức danh trong bộ máy lãnh đạo, các địa phương tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và bổ sung cán bộ, công chức cho các xã còn thiếu cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung thực hiện việc điều phối cán bộ, công chức giữa các xã, phường trong nội bộ địa bàn cấp huyện cũ và giữa các xã, phường trên địa bàn tỉnh đảm bảo cân đối, hài hòa.

Các sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường có từ 80 biên chế trở lên lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực để lập danh sách điều động, biệt phái có thời hạn (tối thiểu 6 tháng) để tăng cường về các xã còn thiếu cán bộ, công chức hoặc thiếu công chức phụ trách chuyên môn. Ưu tiên bố trí chức vụ cao hơn đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa bàn tăng cường.

Các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện tiếp nhận viên chức, người lao động hoạt động không chuyên trách đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức tại các xã, phường còn thiếu cán bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan liên quan trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức điều động, biệt phái tăng cường cơ sở nhằm tạo sự động viên, khích lệ và đảm bảo điều kiện thuận lợi trong công tác.

Đảng ủy các xã, phường tiếp tục thực hiện điều chuyển trong nội bộ để bố trí, sắp xếp cán bộ có chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm theo quy định, sớm đưa bộ máy hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu kiên quyết sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tinh giảm cấp phó; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ từng đầu mối để không phát sinh thêm tầng nấc trung gian không cần thiết...

Các địa phương trong tỉnh chủ động về mọi mặt để sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố, trong đó tập trung xây dựng phương án sáp nhập và phương án nhân sự phù hợp; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh tâm lý cục bộ; giữ gìn bản sắc, văn hóa cộng đồng sau sáp nhập.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền, nhất là những nội dung cần thiết để khắc phục ngay tình trạng ách tắc công việc ở cấp xã...